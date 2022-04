Zes afgewerkte slaapkamers, maar welke drie koppels moeten Huis Gemaakt onverbiddelijk verlaten?

Na de ruwbouwfase werken de Huis Gemaakt-koppels toe naar de tweede deadline: het opleveren van hun eigen, afgewerkte slaapkamer. Op donderdag 28 april is het zover en beslissen juryleden Cerina, Hadisa en Gert welke drie koppels verder mogen verbouwen en welke drie afscheid moeten nemen van hun droomhuis. De zes koppels uit Antwerpen, Beringen en Boortmeerbeek zien zichzelf de komende jaren al wakker worden in hun nieuwe slaapkamer, maar deelt de jury hun enthousiasme?

In Antwerpen was het tot de laatste seconde knokken om de kamers juryproof te krijgen. Cedric & Anaïs leverden een kamer met dressing af die helemaal naar de goesting was van Gert en Hadisa. Qua afwerking schoot het duo dan weer tekort volgens Cerina. Lien & Melvin gooiden het over een compleet andere boeg met hun kunstzinnige kamer, die wél helemaal af was. “Hier ben ik precies niet meer in hetzelfde huis”, klonk het echter bij Gert. “Ik weet het zo niet.” Wie krijgt van de jury het vertrouwen om verder te verbouwen?

In Beringen tikt de tijd genadeloos verder. Om middernacht moeten Melanie & Didier en Eline & Younes een “Instagram-waardige” slaapkamer opleveren. De ene straalt één en al country vibes uit, de andere biedt een warme thuis voor dochtertje Lena, die eigenhandig komt meehelpen met de afwerking. Melanie & Didier zijn trots op hun werk en geloven erin: “De jury gaat blown away zijn als ze hier binnenkomen”. En ook Younes & Eline groeiden - ondanks wat gekibbel - sterk in hun rol. Beide koppels weten de jury dan ook erg te verrassen: “Dit is wat wij verwachten”, klinkt het. Maar wie scoorde nét dat tikkeltje meer?

“Het is erop of eronder”, beseffen Alexia & Emiel in Boortmeerbeek. Zij vliegen er stevig in om in sneltempo alles klaar te krijgen. Inclusief een geïmproviseerde en gewaagde verfcreatie op de muur. Maar is ‘snel’ ook ‘goed’? Ines & Seb lopen ondertussen wat achter op schema, maar zetten dapper door. Perfectionist Ines neemt geen genoegen met half werk en dat is niet helemaal naar de zin van Seb. Om klokslag twaalf uur moet Boortmeerbeek twee slaapkamers rijker zijn. Nadien is het aan de jury om een oordeel te vellen. Wat ze in beide kamers te zien krijgen, stemt hen niet meteen gelukkig…

