Zenuwen nemen de bovenhand in Belgium’s Got Talent: kandidaat Arthur heeft een complete black-out

Nu vrijdag 17 september om 20u35 belooft Belgium’s Got Talent opnieuw een rollercoaster van emoties te worden. Ruth Beeckmans heeft de slappe lach, An Lemmens is diep geraakt na een emotionele act, Bart Peeters pinkt voor het eerst een traantje weg en Davy Parmentier kruipt op de jurydesk van enthousiasme. Ook voor de kandidaten zorgt het imposante podium voor extra stress. Dat ondervindt ook singer-songwriter Arthur (22 jaar uit Gingelom) die de nu vrijdag de spits afbijt. Hij noemt Bart zijn ‘goeroe’ en wil vooral van hem een ‘ja’ krijgen. Maar dan loopt het fout: de zenuwen spelen hem zodanig parten dat hij zijn auditie moet stoppen. Gelukkig is er Bart, die meteen op het podium loopt om hem te kalmeren. Slaagt Arthur erin om zijn auditie toch nog tot een goed einde te brengen?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook kandidaat Hayo zorgt voor een ongezien moment in Belgium’s Got Talent. Zonder dat haar broer Soleil (12 jaar uit Oostkamp) het weet, schreef ze hem in om een muzikale act te komen brengen. En dat komt Soleil pas 30 seconden voor hij het podium op moet te weten: “Ik ben Hayo en ik kom helemaal niets brengen. Ik heb mijn broer ingeschreven. Hij weet van niks, maar hij kan super goed piano spelen!”. Met lichte tegenzin en trillende benen neemt Soleil plaats achter de piano. Kan hij de jury overtuigen met zijn onvoorziene act?

Goochelaar Guinelli (52 jaar uit Kapellen) pakt dan weer uit met een optreden dat hij maar één keer in zijn leven gaat doen. Hij wil daarmee een ode brengen aan een goede vriend van hem. “Het is niet wat je verwacht”, zegt Guinelli nog. En dat klopt, want ook de jury ziet deze onverwachte emotionele wending niet aankomen. “Ik denk dat we even allemaal overweldigd zijn”, klinkt het bij An.

Ook deze acts zijn nu vrijdag te zien in Belgium’s Got Talent:

Afrodiziak (9 - 21 jaar uit Brussel). Deze Brusselse vrienden brengen een mix van hiphop en Afrodance. Ze dansen samen in de straten van Brussel en dromen ervan om ooit een eigen dansstudio te huren.

The Balance King (34 jaar uit Holsbeek). Roel kan alles balanceren op zijn kin, van een ladder tot een kruiwagen. Als verrassing haalt hij er zijn dochtertje Suze bij en samen zorgen ze voor een ongezien einde.

Denis (11 jaar uit Herent). Deze kunstschaatser droomt ervan om naar de Olympische Spelen te gaan. Nu vrijdag probeert hij de jury te overtuigen met een spectaculaire choreografie op het ijs.

Battle Station (25 - 30 jaar uit Puurs). Acht robots, die keurig bestuurd worden door robot-choreografen Robby en Roxy, verbazen de jury met een dansact.

Misha en Silke (14 jaar uit Lendelede). Deze twee dansvrienden hebben een haat-liefde verhouding. Misha won steeds op wedstrijden, Silke werd altijd tweede. Ze besloten hun krachten te bundelen en pakken uit met een explosieve choreografie.

Stephanie (27 jaar uit Strombeek-Bever). De buikdans van Stephanie is niet alleen sexy, maar ook gevaarlijk. Ze danst met een vuurkandelaar op het hoofd. An Lemmens kan het niet laten en daagt Bart Peeters uit om het ook even te proberen.

Daisy en Gunther (23 – 37 jaar uit Mechelen). Dit schlagerduo brengt hun keytar-band mee om een knotsgek feestje te bouwen in de studio.

Alexandra (24 jaar uit Gent). De laatste telg van de familie Malter reisde al heel de wereld rond met haar hoelahoep act. Nu vindt ze het tijd om zich te tonen aan Vlaanderen.

