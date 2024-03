Zenuwachtige boeren, gevatte dates en eerste tranen in de eerste aflevering van Boer zkt Vrouw

Na de oproepafleveringen van Boer zkt Vrouw de voorbije zomer, moest de nieuwe lading boeren enkele maanden wachten om de identiteit van hun briefschrijvers te ontdekken, maar op zondag 3 maart om 19u55 is het eindelijk zover: dan ontmoeten Niels (32), Robbe (29) en Sanne (33) hun afspraakjes voor een dag vol date plezier. De zenuwen staan gespannen want de inzet is hoog: op het einde van de dag kiezen de boeren immers al welke dates mogen blijven logeren op de boerderij, om te zaaien wat later hopelijk geoogst kan worden…

Waarop de 32-jarige vleesveeboer Niels uit Gierle gaat letten als hij de vrouwen ziet? “Iemand die tegen een stootje kan, die kan lachen, spontaniteit en enthousiasme vind ik wel belangrijk. Ik heb nog nooit liefde op het eerste gezicht ervaren. Ik denk wel dat dat kàn, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren vandaag”, lacht de boer wat zenuwachtig. Voor alles een eerste keer, toch? Niels neemt de vrouwen mee voor een rondleiding op het erf, maar hij is zelf niet echt een babbelaar. “Maar dat trekt mij net aan, dat mysterieuze, ik wil wel weten wat daarachter zit en wat Niels allemaal in zijn mars heeft”, klinkt het geïntrigeerd bij één van de kandidates.

Van Gierle gaat het voor Dina Tersago richting Merchtem. De 29-jarige Robbe emigreerde 11 jaar geleden met zijn ouders naar Zweden. Hij leerde er de taal, studeerde er enkele jaren milieutechnieken en begon daarna te werken op een melkveeboerderij. Sinds 2022 runt Robbe zijn eigen melkveebedrijf in Föllinge, een klein dorpje in Zweden, vlak bij de grens met Noorwegen. Om niet meteen al Robbes dates in te vliegen naar het land van de 1000 meren, zocht en vond Dina een gezellige boerderij in Merchtem, om de mannen kennis te laten maken met de sympathieke en goedlachse boer die hun hart al een beetje sneller deed slaan. “Er zitten een paar knappe mannen tussen, daarvoor wil ik wel eens naar België komen”, lacht Robbe bij aankomst van zijn dates. Sommige mannen blijken zich aardig te hebben voorbereid: “Ik heb Zweedse zinnetjes geleerd voor hem, ik moet toch eens met iets uit de kast komen he. Klinkt raar, want ik ben al zoveel uit de kast gekomen”, vertelt één van de kandidaten grappend. De mannen hebben er duidelijk zin in.

Bekijk hier de preview:

En in deze eerste aflevering, start ook de Bocholtse melkveeboerin Sanne (33) haar zoektocht naar de liefde. Sannes leven staat al jaar en dag in het teken van de koeien - haar melkveebedrijf groeide uit tot één van de grootste van de streek - maar het leven is meer dan werken alleen. En dus hoopt Sanne na 8 jaar single te zijn, een nieuw lief te vinden met een stevige portie pit en drive. Er vloeien echter al snel tranen bij de jonge boerin, die overmand wordt door emoties.

Een vlieg op de muur zijn tijdens de eerste dates in het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw? Afspraak zondag 3 maart om 19u55 bij VTM en op VTM GO.

Niet voor publicatie: