Zelfs de toiletpot moet eraan geloven in eerste Wie Zoekt Die Wint: hoe ver gaat de familie Spooren voor 100.000 euro?

“Had er hier iemand 100.000 euro besteld?” Met die tot de verbeelding sprekende woorden belt Jens Dendoncker op zaterdag 1 april aan bij de familie Spooren uit Dessel. Zij maken als eerste kans om in een half uur tijd maar liefst 100.000 euro rijker te worden. In het splinternieuwe spelprogramma Wie Zoekt Die Wint barst de grootste schattenjacht ooit los en verstopt Jens dat immense bedrag samen met zijn professioneel verstopteam op de meest waanzinnige plekken in huis. Aan de familie om de cash te zoeken en wat ze vinden, mogen ze houden. Daarvoor moeten ze wel wat over hebben. Zoals laserstralen trotseren om een geldversnipperaar te vermijden, honderden ballonnen doen ontploffen en zelfs… de toiletpot te lijf gaan met een hamer. “Dat is even niet nadenken, gewoon doen”, klinkt het.

Bekijk de eerste beelden hier:

Tijdens hun zoektocht kan de familie Spooren ook twee hulplijnen verdienen. Eén daarvan zijn de extra helpende handen van een bekende Vlaming. Julie Van den Steen stroopt deze week met plezier de mouwen op, maar is zij ook een goede ‘zoeker’? “Helemaal niet”, aldus Julie. “Mijn mama zegt altijd: jij zoekt zoals je vader. Ik denk dat dat niet positief bedoeld is. Maar ik kan wel keigoed vinden (lacht).”

Wanneer het startsignaal weerklinkt krijgt de familie Spooren exact 30 minuten de tijd om hun eigen interieur binnenstebuiten te keren, op zoek naar cash. Professionele verstoppers Henk Rijckaert, Anke Van Os en Johny Kaczmarowski hebben elk hoekje in huis afgespeurd om de geldbriefjes weg te moffelen op de meest verrassende plaatsen. In kussens, aan de kattenkrabpaal, in het plafond, tussen behangpapier, in een replica zwangerschapsbuik in gips, achter een valse badkamerspiegel of in een tot de nok gevulde ballonnenkamer… in Wie Zoekt Die Wint is geen plek te gek. De familie Spooren gooit dan ook meteen alles in de strijd.

