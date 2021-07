Zelf een ‘180’ of ‘bullseye’ gooien? VTM 2 brengt darts tot bij de Vlaming tijdens ‘Darts On Tour’

Dat darts hot is, kan niemand ontkennen. Na de grootste darters aan het werk te zien in verschillende competities bij VTM 2, is het aan Vlaanderen om zelf een pijltje te gooien. VTM 2 lanceert deze zomer ‘Darts On Tour’. Van zondag 18 juli tot en met zaterdag 14 augustus trekt de dartstruck van VTM 2 doorheen Vlaanderen en houdt halt in vijf steden: Sint-Niklaas, Middelkerke, Roeselare, Lier en Vilvoorde. Alle amateurspelers in Vlaanderen kunnen er zelf een gooi doen naar talloze prijzen.

Kristine Willems, Channel manager VTM 2: “Mede dankzij onze eigen ‘Dancing Dimi’ is Vlaanderen steeds meer fan geworden van het darts. Met deze roadshow langsheen vijf Vlaamse steden willen we nóg meer mensen bereiken en kennis laten maken met het verslavende spelletje. De start van ‘Darts On Tour’ is trouwens niet toevallig gekozen, want dat weekend schieten de dartspro’s ook in actie bij VTM 2 tijdens het prestigieuze World Matchplay Darts 2021. Voor een portie straffe darts is er maar één adres: VTM 2.”

Bekijk de video hier:

Per drie wordt er telkens een wedstrijd gespeeld in de dartstruck van VTM 2. Wie op het einde van de dag de hoogste score haalt, wint een reis. Bij een ex aequo gaat de eerste darter die de hoogste score wist te behalen met de hoofdprijs lopen. Tijdens ‘Darts On Tour’ zal Andy Berger de darts beleving tot bij de Vlaming brengen. Berger is voormalig tweevoudig Belgisch dartskampioen en zal de ‘caller’ van dienst zijn. Hij is de scheidsrechter op het podium, telt de punten en roept uiteindelijk de winnaar van de dag uit.

De dartstruck van VTM 2 stopt deze zomer in deze Vlaamse steden, waar iedereen kan komen darten en kans maakt op talloze prijzen:

Zondag 18 juli in Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Woensdag 21 juli in Middelkerke (West-Vlaanderen)

Zaterdag 24 juli in Roeselare (West-Vlaanderen)

Zaterdag 31 juli in Lier (Antwerpen)

Zaterdag 14 augustus in Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Kaapt Dimitri Van den Bergh opnieuw 167.000 euro weg tijdens de World Matchplay Darts 2021?

Goed nieuws voor de vele fans van het darts. Vanaf 17 juli krijgen de VTM 2-kijkers negen dagen op rij darts van de bovenste plank voorgeschoteld tijdens de World Matchplay Darts 2021. Alle pijlen zijn gericht op landgenoot Dimitri Van den Bergh, die vorig jaar sportgeschiedenis schreef en als regerend kampioen zijn titel zal verdedigen. Vorig jaar rekende ‘Dancing Dimi’ af met de Schot Gary Anderson, ging aan de haal met 167.000 euro én steeg naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst. Zal hij het opnieuw waarmaken?

De prestigieuze competitie keert na een jaar afwezigheid - omwille van corona - terug naar zijn oude thuis in de Winter Garden in Blackpool (Engeland). In totaal strijden 32 spelers om de overwinning: de beste zestien spelers van de Professional Darts Corporation (PDC) worden vergezeld door de zestien beste spelers van de ProTour-rangorde.

Commentatoren van dienst zijn Rudy Lanssens en Jan Rummens. Vanaf 17 juli kan iedereen de wedstrijden van World Matchplay Darts 2021 live volgen, elke dag om 20.00 bij VTM 2. Op zondag 18 juli is er ook een middagsessie om 14.00 en een avondsessie om 20.30. De finale is op zondag 25 juli om 21.30 te zien bij VTM 2.

Niet voor publicatie :

De foto uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be

De bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/238023?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>