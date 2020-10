Ze zeggen dat… Dina Tersago en Andy Peelman uittesten wat je nu wel en vooral níet mag geloven

Ze zeggen dat… elke Vlaming 8 spinnen per jaar opeet in z’n slaap. Dat geeuwen aanstekelijk is. Dat haartjes na het scheren donkerder en in veelvoud terugkeren. En zelfs: dat er aan elk bankbiljet cocaïne hangt. Stuk voor stuk beweringen en urban legends die heel wat mensen voor waarheid aannemen. Maar zijn ze ook waar? In het gloednieuwe Ze Zeggen Dat proberen Dina Tersago en Andy Peelman vanaf dinsdag 3 november om 20.40 te achterhalen wat je nu wel en vooral níet mag geloven. En daar gaan ze soms ver in.

“Dit programma heeft mijn grenzen verlegd”, vertelt Dina Tersago. “Het ene moment werd mijn dagelijks ritme helemaal overhoop gegooid om uit te zoeken of je nu écht meer vet verbrandt door voor het ontbijt te sporten. Het andere moment lag ik te testen of het waar is dat we 8 spinnen per jaar in onze slaap opeten… Wat ik zelf het leukste vind? De waanzinnige spreidstand die we met dit programma kunnen maken. Soms gaan we zelfs de psychologische toer op. Zo zeggen ze bijvoorbeeld dat jongens drukker zijn dan meisjes. Ik durf dat nu wel te geloven met mijn 2 jongens thuis, maar hoe zit dat nu écht?”

“Na die test met de spinnen kan ik alleen maar beamen dat Dina écht een waanzinnig straffe madam is”, weet Andy Peelman. “Wat zij daar gedaan heeft… dat doen er niet veel haar na! Voor sommige beweringen zijn we dan ook écht ver gegaan. Zo hebben we een pil met een microchip en batterij ingeslikt om zo te testen of het waar is dat vrouwen sneller kou hebben dan mannen. In samenwerking met experts hebben we ook een aantal onderzoeken uitgevoerd die nooit eerder in België gebeurd zijn. In de eerste uitzending zoeken we bijvoorbeeld uit of er nu écht cocaïne op elk bankbiljet hangt. Een onderzoek met verrassende resultaten...”

Bekijk hier alvast de eerste beelden uit Ze Zeggen Dat:

In Ze Zeggen Dat wordt duidelijk dat ‘ze’ zoveel zeggen, maar wie zijn die ‘ze’ eigenlijk? Dina en Andy vonden er een antwoord op en doen elke week beroep op ‘de gemiddelde Vlaming’. Op mensen met de meest voorkomende familienaam in Vlaanderen: de familie Peeters. Ze organiseerden zelfs een echte coronaproof ‘Familie Peeters-dag’, waar verschillende bubbels Peeters samenkwamen om hun mening te geven over de uitspraken die in Ze Zeggen Dat onderzocht worden. En om soms ook zelf deel van het experiment te worden.

Ze zeggen dat ‘Ze Zeggen Dat’ op dinsdag 3 november om 20.40 start bij VTM: alvast één bewering die 100% waar is.

De afleveringen van Ze Zeggen Dat zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.