“Ze beseffen niet wat ze allemaal vragen”: bouwteams uit Tiny House Battle staan meteen voor een gigantische uitdaging

In het gloednieuwe Tiny House Battle schotelt Nora Gharib iedere week dé ultieme klusuitdaging voor aan twee bouwteams. Nu dinsdag 20 december maakt ze kennis met Hanne en Sam (uit Antwerpen). Het koppel wil back to basics gaan en droomt ervan om in de natuur te gaan wonen. Maar hoewel ze klein willen wonen, is hun wensenlijst dat allesbehalve: “Ik wil zeker de helft van onze planten meenemen, we willen gekleurde glasramen, een dedicated bureau, veel hout, geen uitklapbaar bed en we hechten veel waarde aan onze grote ‘stoefkast’”, klinkt het. De bouwteams twijfelen meteen of dat wel allemaal in een tiny house zal passen. “Ze hadden heel veel eisen en ik denk dat ze niet goed beseffen wat ze allemaal vragen”, oordelen de bouwteams.

Nadat de kopers hun wensen hebben opgesomd, kan de strijd écht beginnen. De bouwteams krijgen 9 dagen de tijd om de tiny house te bouwen. En dat doen ze onder het toeziend oog van Nora en experts Michiel en Nick. Deze week gaan team Joeri (uit uit Kortrijk) en team Filip (uit Schoten) de strijd aan met elkaar. Joeri, Ucha, Emiel en Arthur vormen een West-Vlaamse vriendengroep die elkaar leerde kennen in de bouw. Ze houden van strakke, moderne woningen en hebben elk hun eigen sterkte. Zij nemen het op tegen team Filip, een hechte familie die zichzelf ‘de hobbyisten met perfectionisme’ noemen. Filip en Margot zijn een koppel, Frans is de bompa van Filip en Bert is de vader van Margot. Hun geheime wapen is ‘den bompa’, de handigste van de bende.

Terwijl de bouwteams beginnen met klussen, blijkt al snel dat het geen evidente opdracht is om in negen dagen tijd een tiny house te bouwen. Bij team Filip doet dat de gemoederen stevig opwaaien… En wanneer Nora na enkele dagen bouwen op prospectie komt, merkt ze meteen iets op aan de ramen van team Joeri. “Die ramen zijn grijs? Hanne en Sam zijn allergisch aan grijs…”, klinkt het. Welk team houdt vol en toont zich het sterkst? En welk huisje wordt gekozen en schittert binnenkort ergens in Vlaanderen?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview kan je delen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/346065?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>