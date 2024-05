Zanger Ian Thomas en TikTok-ster Steffi Mercie maken debuut in telenovelle Milo

Vanaf woensdag 1 mei maken niet één maar twee nieuwe personages hun opwachting in de populaire telenovelle Milo. Er meldt zich een nieuwe studente aan op Kosmos: Emily Duchateau, vertolkt door content creator Steffi Mercie. En ze komt niet alleen. In Emily’s schaduw óveral waar ze gaat: haar manager Pieter. Zanger Ian Thomas geeft gestalte aan die rol.

De populaire Steffi Mercie heeft maar liefst 716.000 volgers op TikTok en 82.000 fans op Instagram. Ze was eerder te zien in de populaire SHORTIES Vloglab en Move On op VTM GO én ze versierde een rol in de bioscoopfilms Bittersweet Sixteen en FOMO.

Zanger Ian Thomas - in zijn tienerjaren een absoluut meisjesidool - verdween een hele tijd uit de schijnwerpers, maar bracht de afgelopen maanden verschillende Nederlandstalige singles uit. Het is trouwens niet de eerste keer dat Ian op een set staat. In 2018 vertolkte hij al ‘s een rol in de soap Familie. Het acteren werd hem trouwens met de paplepel meegegeven, want ook zijn ouders (Frank Hoelen en Brigitte Derks, nvdr) zijn acteurs.

Steffi kruipt in de huid van Emily Duchateau. Emily heeft het allemaal: ze is knap, heeft talent, heeft massa’s geld, honderdduizenden volgers op sociale media én zelfs een manager. Ze wil haar carrière naar een volgend niveau tillen door te leren dansen en zingen. Maar nog voor ze één voet op school zet, is ze al hét gespreksonderwerp. De meningen bij de studenten zijn verdeeld: sommigen (lees: Robyn) zijn jaloers; anderen - waaronder Otis - vinden dat ze een voorkeursbehandeling krijgt; nog anderen (zoals Victorine) kiezen altijd haar kant in de hoop dat een beetje van haar roem op hen afstraalt. Alleen Milo blijft er rustig onder en blijft altijd zichzelf.

Ian neemt de rol van Pieter op zich. Hij maakt zijn intrede op Kosmos als de manager van Emily. Zijn taak: ervoor zorgen dat het leven van Emily tiptop in orde is en dat ze behandeld wordt als een echte ster.

Bekijk hier één van de eerste fragmenten van Steffi Mercie en Ian Thomas in Milo:

Milo, een modern sprookje overgoten met een muzikale saus, elke maandag tot donderdag om 18u20 bij VTM en op VTM GO.

