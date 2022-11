Zal Thibault Christiaensen kaal worden en rosse kinderen krijgen?

Een klein beetje DNA. Meer hebben Frances Lefebure en Lieven Scheire niet nodig om familieraadsels op te lossen en de mysteries van de genetica bloot te leggen in Ons DNA. Nu donderdag 10 november is het de beurt aan de rosse rockgod Thibault Christiaensen om zijn DNA-geheimen prijs te geven. En die heeft zelf alvast een aantal specifieke vragen voor Frances. “Iedereen langs mijn vaders kant is kaal of kalend. Mijn vader zegt altijd: jij hangt er binnenkort ook nog wel aan. Ik hoop dus dat jullie mij kunnen vertellen of dat klopt of niet. En ik wil ook weten of ik rosse kinderen ga krijgen”, lacht Thibault. Hoewel Frances wel antwoorden heeft op elke vraag, is Thibault niet met elk antwoord even blij…

Naast een diepgaand onderzoek naar Thibaults rosse genen, wil Frances ook zijn zangtalent onderzoeken. Ze wil weten of zuiver zingen in de genen zit. Om dat uit te zoeken, worden Thibaults stembanden aan een grondige analyse onderworpen tijdens een spelletje SingStar. “Ik heb dat nog maar één keer gedaan en toen was ik er niet zo goed in. Maar ik wil het wel nog een kans geven”, vertelt Thibault. Kan hij muzikaal toon houden bij de klassieker der klassiekers ‘I Will Survive’ van Gloria Gaynor? En hoe hoog kan hij precies zingen?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Verder maakt Frances kennis met Nele en Marco, een jong koppel dat graag een kind wil. Nele is drager van een erfelijke spierziekte HSP, waarbij de spieren verzwakken. Ze wil dit gen niet doorgeven aan haar toekomstig kind en belandde daardoor in een traject van embryoselectie. “Onze embryo’s worden getest en alleen de gezonde worden teruggeplaatst. We zijn nu ongeveer twee jaar bezig. Ondanks onze enorme kinderwens, moest ik op een gegeven moment naar de apotheek voor de morning-afterpil. Ik had dolgelukkig geweest om zwanger te zijn, maar het kan niet op de natuurlijke manier”, vertelt Nele. Het koppel gaat een spannende periode tegemoet en wacht op de grote dag om een bevrucht eitje terug te plaatsen. Gaat hun kinderwens eindelijk in vervulling? En welke weg legt het ei precies af van begin tot bevruchting?

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be .

​Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be .

​Bovenstaande preview kan worden overgenomen via volgende embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/339077?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>