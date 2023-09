Youri en Nicolas Van Rossem vertellen voor het eerst over hun excentrieke vader Jean-Pierre in nieuwe docureeks

Jean-Pierre Van Rossem is de man van negen levens. De vader, de zoon, de echtgenoot, de politicus, de intellectueel, de zakenman en de kunstenaar, maar ook als de crimineel en de showman. In de nieuwe docureeks Van Rossem vertellen vanaf morgen, donderdag 28 september, exclusieve eerstelijnsgetuigen in primeur over dat deel van zijn leven dat aan het publieke oog ontsnapte. Over hoe de illustere zakenman en inspirerende leider zichzelf telkens opnieuw uitvond, maar ook over hoe Ferrari’s en gegoochel met Moneytron-deals zijn persoonlijke tragiek maskeerde.

Bekijk de eerste beelden hier in preview:

In aflevering 1 vertellen Jean-Pierres jongste zoon Youri en oudste zoon Nicolas voor het eerst over de verschillende opvoeding die ze van hun vader kregen. “Mijn broer heeft een andere soort papa meegemaakt dan ik”, klinkt het bij Nicolas. “Ik denk niet dat ik ooit een knuffel van mijn vader heb gekregen. Buiten op zijn sterfbed.” Youri vertelt: “Ik ben trots op de achternaam die ik van hem heb geërfd. We hebben slechte momenten gehad, maar ik herinner mij vooral de topmomenten met hem. Dus enkel en alleen maar trots.” Een heel ander verhaal klinkt bij Jean-Pierres stiefdochter Samantha en haar vader René. Zij vertellen over de donkere stempel die Van Rossem op hun leven heeft gedrukt. “Sinds Jean-Pierre en mijn mama samen waren is alles veranderd. Sindsdien kon ik niet meer zo lachen”, aldus Samantha.

Op jonge leeftijd wordt het leven van Van Rossem getekend door het verlies van zijn broertje Paul, die als 5-jarige werd aangereden door een vrachtwagen. “Dat is iets wat hem heeft getekend”, aldus Jean-Pierres vriend Herman Brusselmans. “Ik ben ervan overtuigd dat dit een kernpunt in zijn leven is geweest, waarop er van alles is veranderd”, vult Nicolas aan. Een levenslang schuldgevoel, de verzonnen moord op zijn konijn Kaduin en een breuk met zijn ouders zijn het gevolg.

En dan was er ook de mythe dat Van Rossem het bed deelde met 3.000 vrouwen. Onder andere Goedele Liekens en Frank Verstraeten - die Van Rossem goed hebben gekend - werpen hun licht op de feiten. “Er werd gezegd dat hij zoveel vrouwen kon krijgen, maar ik heb daar nooit iets van gezien”, geeft Goedele aan. “Jean-Pierre was de womanizer, hij kon ze allemaal krijgen. Maar ik zag ze nooit kussen. Ze liepen op een afstand van hem”, klinkt het bij de ex-Zillion-baas.

