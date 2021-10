Ya Ya Yippee! 12 kandidaten voor 9 Golden Seats én Gert Verhulst in de jury in eerste studioshow K2 zoekt K3

Na 5 spannende auditieshows en een verrassende bootcamp is het op zaterdag 23 oktober menens voor de 12 resterende kandidaten van K2 zoekt K3. De afvalrace schakelt een versnelling hoger en de eindsprint naar de nieuwe K3 wordt ingezet. In de allereerste studioshow van K2 zoekt K3 strijden 12 kandidaten voor 9 Golden Seats. De jury krijgt bovendien versterking, want naast Natalia, Samantha, Gordon en Ingeborg neemt ook Studio 100-topman Gert Verhulst plaats op de jurystoel. De vijf trappen de eerst show zaterdag af met een spetterende openingsact op het K3-nummer Niet-verjaardagsfeest, dat voor de gelegenheid wordt omgedoopt tot K3 Feest.

Amy, Celester, Chanel, Diede, Dirk, Giana, Julia, Justine, Kato, Luca, Manou en Remi hebben zich de voorbije dagen helemaal klaargestoomd voor hun eerste studioshow voor een groot publiek. Ze brengen elk een nieuwe K3-song waarmee ze een plek in de volgende show hopen te bemachtigen:

Amy (25, Averbode, BE) zingt Hart Verloren

Celester (20, Bilthoven, NL) zingt Hippie Shake

Chanel (23, Utrecht, NL) zingt Kus Van De Juf

Diede (20, Someren, NL) zingt Bikini Vol Zand

Dirk (23 jaar, Tilburg, NL) zingt Feestje In De Keuken

Giana (19 jaar, Hoevenen, BE) zingt Disco Oma

Julia (18, Bergen Op Zoom, NL) zingt Parels

Justine (24, Assebroek, BE) zingt Luka Luna

Kato (25, ‘s-Gravenwezel, BE) zingt Play-O

Luca (21, Hoek Van Holland, NL) zingt Je Hebt Een Vriend

Manou (21, Beilen, NL) zingt I Love You Baby

Remi (19, Zwijnaarde, BE) zingt Smoorverliefd

In de eerste studioshow komt het er voor de kandidaten op aan om een plek op de 9 Golden Seats te bemachtigen. Dat doen ze door zo veel mogelijk sterren te verzamelen van de jury én de 100-koppige publieksjury in de studio. Zij hebben per kandidaat elk 500 sterren toe te kennen. Wie het hoogste aantal sterren haalt mag plaatsnemen op één van de 9 Golden Seats. De 3 kandidaten met de minste sterren zien hun droom uit elkaar spatten. Tenzij… één van hen wordt opgevist met het Golden Ticket van Hanne & Marthe en zo alsnog doorstoot naar de volgende show. Spanning en spektakel verzekerd in de eerste studioshow van K2 zoekt K3!

