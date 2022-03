Wout neemt het leven van beenhouwerszoon Victor over en krijgt bezoek van bekende s(ch)lager Bart Kaëll

In het nieuwe reality spelprogramma Welkom in de Familie laat Julie Van den Steen onbekende Vlamingen raden wiens leven ze hebben overgenomen. Elke week dropt ze een kandidaat in een onbekend gezin, waar hij of zij enkele dagen één van de gezinsleden mag vervangen. En dat tot in het kleinste detail: van worsten draaien op de markt tot een schip besturen of zijn plaats in de plaatselijke voetbalploeg innemen. Aan het einde van de rit staat de kandidaat oog in oog met een line-up van 5 mensen. Eén van hen hoort écht in de familie. Lukt het de kandidaat om te weten te komen wiens plaats hij of zij heeft ingenomen?

In de eerste aflevering, nu woensdag 30 maart om 20u40, ontvoert Julie kandidaat Wout (uit Buizingen - Halle) op een onverwacht moment uit zijn slaapkamer en dropt ze hem in het leven van slagerszoon Victor. “Ik had het niet zien aankomen! Ik kwam net terug van een kamp, ik was doodop en wou naar mijn bed maar plots stond Julie daar in mijn kamer”, lacht Wout. Drie dagen lang woont hij in bij papa Rudy en zus Emily en maakt hij kennis met Victors vriendin Dominique en prutske, de hond des huizes en Victors beste vriend. Zijn nieuwe leven brengt Wout wel in een paar zeer bijzondere situaties. Zo leert hij de speciale eetgewoontes van huispauw Juleske kennen, mag hij pensen draaien en verkopen op de markt en rekent hij een klant bijna €129 000 aan…

De hele week lang moet Wout zijn oren en ogen openhouden en zo veel mogelijk te weten komen want Julie komt twee keer langs met een reeks vragen over Victor. En daar valt tot wel 9000 euro mee te verdienen voor de geldpot. Speciaal voor de gelegenheid brengt Julie ook een bevallige assistent mee: bekende s(ch)lager Bart Kaëll. “Ik heb ‘mooi vlees’ vandaag voor jullie. Jij moet de juiste kaartjes bij de juiste vleesjes steken”, vertelt Bart. Hoeveel geld brengt Wout in de groepspot en slaagt hij erin om Victor uit een line-up van 5 mogelijke slagerszonen te halen?

