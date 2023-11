Wout Bru vs. Jelle Beeckman: de temperaturen zakken onder het vriespunt in ‘Snackmasters’ 

“Geniaal in zijn eenvoud”, volgens Mathieu Terryn. “De allerbelangrijkste snack op een stok uit mijn leven”, denkt Bockie de Repper. Nadat chef-kok Timothy Tynes vorige week de Snackmasters-jury in vuur en vlam zette met zijn Lucifer, dalen de temperaturen deze week onder het vriespunt. Chefs Wout Bru en Jelle Beeckman begeven zich op glad (vanille-)ijs. Wie slaagt erin om in een race tegen de klok de rechthoekige vorm, het luchtige roomijs en de krak in het laagje chocolade van de Frisko te evenaren?

Ooit ging IJsboerke Staf Janssens van deur tot deur om zijn Frisko’s te verkopen. Vandaag bellen Bockie en Mathieu aan bij zijn fabriek in de Stille Kempen, waar de Frisko’s sinds jaar en dag gemaakt worden. Ondertussen zoeken de Snackcouriers de uithoeken van het land op. Eentje peddelt richting Gent, terwijl de andere zich mag uitleven op de kuitenbijters in en rond Durbuy. Want dat is tegenwoordig de uitvalsbasis van Wout Bru, een vijftiger met de drive van een twintiger en het palmares van een zeventiger. Deze sterrenchef is niet aan zijn proefstuk toe en dat zal zijn tegenstander Jelle Beeckman geweten hebben. Jelle, beter bekend als ‘The Messy Chef’, heeft dan wel geen eigen restaurant, maar wel al drie kookboeken, een rubriek in Het Laatste Nieuws en zijn eigen kookprogramma op njam!. Met uitzondering van de Friskostok, vindt Jelle dat eten niet afgelikt moet zijn. Aan wegen en meten doet ‘The Messy Chef’ dus niet mee, al kan hem dat in de cook-off weleens heel duur komen te staan…

Bekijk de preview hier:

