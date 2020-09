Worstelen Sandrine André & Kürt Rogiers en Bab Buelens & Vincent Banić zich uit de beenhouwerij?

Nu zondag 27 september zijn het geen BV’s die deelnemen aan Code van Coppens bij VTM, maar wel vier BW’s. Staf en Mathias Coppens maken van Sandrine André & Kürt Rogiers en Bab Buelens & Vincent Banić namelijk Bekende Worsten, en dat mogen de VTM-kijkers gerust letterlijk nemen. De twee duo’s zijn vastgeketend in de diepvries van een beenhouwerij en moeten ontsnappen uit de handen van een dolgedraaide slager. Vermijden ze de vleesmolen?

Wanneer Staf en Mathias het thema van de kamer uitleggen, vertelt Kürt dat er een jeugdtrauma naar boven komt: “Jullie weten dat niet, maar mijn vader was slager. Hij is gestopt omdat hij dat niet meer over zijn hart kon krijgen. Dus de cirkel is rond”, lacht Kürt.

In het vorige seizoen van Code van Coppens gaven beide duo’s al eens het beste van zichzelf. Sandrine & Kürt wonnen toen van Jelle Cleymans & Jonas Van Geel in een creepy ziekenhuis. Bab & Vincent ontsnapten dan weer sneller dan Laura Tesoro & Sam De Bruyn uit een verlaten labo op Antarctica. “Ten opzichte van het vorige seizoen durven Bab en Vincent nu wél eens ambras maken. Ze zijn duidelijk al een jaar langer samen”, lachen Staf en Mathias. Maar wie trekt er nu aan het langste eind?

De duo’s worstelen zich eerst door de diepvries en de winkel van de beenhouwerij. Het is duidelijk dat ze hun hoofd erbij moeten houden en geen enkele aanwijzing mogen missen, al kunnen ze hun slappe lach vaak niet bedwingen: “We gaan hier sowieso tot in de eeuwigheid vastzitten. Maar Staf en Mathias, als jullie ons kunnen horen. Jullie zijn geniaal”, roept Bab. Eenmaal ontsnapt uit de winkel komen Sandrine & Kürt en Bab & Vincent letterlijk in een varkensstal terecht. Met handen en voeten gaan ze door het slijk op zoek naar vier sleutels. Sandrine, Bab en Vincent hebben geen schrik om hun handen vuil te maken. Kürt daarentegen heeft een klein duwtje van de broers Coppens nodig. De sleutels hebben ze nodig om verder te kunnen naar de achterkamer van de beenhouwer. Maar wat staat hen daar te wachten?

De aflevering van Code van Coppens is ook te (her)bekijken op VTM GO .

Kraak de Code van Coppens op Instagram

Wie zelf wil meespelen kan dat doen op de Instagram -pagina van Code van Coppens. Achter elke deur zit een kamer verstopt waarin de kijker aan de hand van aanwijzingen en tips een code kan kraken. Wie de code heeft gevonden, kan deze ingeven op vtm.be . De deur naar de beenhouwerij opent nu zondag 27 september om 20.00.

