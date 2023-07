World Matchplay Darts live bij VTM 2: drie Belgen aan de oche van prestigieus darttoernooi

9 dagen darts, een gigantische prijzenpot, de beste 32 spelers van de wereld en maar liefst drie Belgen aan de oche: met de World Matchplay breken weer absolute hoogdagen aan voor de dartfans. Die hoeven niets te missen van één van de belangrijkste en meest prestigieuze majors, die samen met het WK en de Premier League de ‘triple crown’ in het darts vormt. VTM 2 zendt van zaterdag 15 juli om 20u00 tot en met zondag 23 juli alle matchen van de World Matchplay live uit. En in de VTM 2 Darts Zomerbar in Hemiksem kunnen dartliefhebbers het toptoernooi samen op groot scherm volgen en ondertussen zelf een pijltje gooien.

In totaal strijden 32 spelers - de top 16 van de wereld en de top 16 van de Pro Tour - om een immense prijzenpot van maar liefst 940.000 euro, waarvan de winnaar 235.000 euro op zijn rekening mag bijschrijven. Enkel op het WK kan er meer prijzengeld verdiend worden voor de ranking. Het wordt een historische editie voor de Belgische dartwereld: maar liefst drie landgenoten staan in het iconische ‘Winters Gardens’ in het Engelse Blackpool aan de oche.

Dancing Dimi won het toernooi in 2020 als debutant, om zo zijn dartcarrière stevig te lanceren. In 2021 schopte hij het tot de finale, vorig jaar verloor hij in de halve finale van huidig titelverdediger Michael van Gerwen. Smijt hij zich dit jaar opnieuw naar de winst? Of is het deze keer aan Kim Huybrechts of Mike De Decker, de rijzende ster die dit jaar zijn debuut maakt op de World Matchplay?

Voor de tweede keer op rij wordt ook dit jaar de Women’s World Matchplay georganiseerd, op zondag 23 juli. De beste acht vrouwelijke darters na twaalf Women’s Series-toernooien gooien hun pijlen in de strijd om de titel. De winnares gaat naar huis met zo’n 12.000 euro en een uitnodiging voor de Grand Slam of Darts 2022. De blikvangers? Lisa Ashton, meervoudig wereldkampioene, Fallon Sherrock, die vorig jaar de titel op haar naam schreef, en Beau Greaves, het 19-jarige supertalent.

Kijk live naar de World Matchplay in de VTM 2 Darts Zomerbar

Samen met andere dartliefhebbers en een frisse pint in de hand de Belgische darters naar de overwinning supporteren? Dat is ambiance verzekerd! Van zaterdag 15 juli tot en met zondag 23 juli kunnen dartfans de World Matchplay vanuit de VTM 2 Darts Zomerbar in de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem live op het grote scherm volgen én ondertussen zelf een pijltje gooien. Alle praktische informatie over de VTM 2 Darts Zomerbar vind je terug via vtm.be/darts-zomerbar.

Uitzendschema World Matchplay Darts: