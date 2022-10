Wordt Niels Albert door zijn eigen personeel verraden in Het Jachtseizoen?

Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop zetten op donderdag 20 oktober nog een laatste keer de jacht in op twee voortvluchtige bekende Vlamingen. Dat zijn deze keer twee ex-topsporters met een absolute winnaarsmentaliteit: veldrijder Niels Albert en judoka Dirk Van Tichelt. “De ene is wereldkampioen, de andere Europees kampioen met een Olympische medaille”, weet Laura. “Het zal dus avontuurlijk worden.” Niels en Dirk ontsnappen uit hun cel en hebben een heel vluchtplan opgesteld. Tot de jagers één van Niels’ werknemers zo ver krijgen om zijn eigen baas te verraden…

Laura, Jamie-Lee en Maarten vermoeden dat het duo richting Tremelo zal rijden, waar de fietsenwinkel van Niels is gelegen. Ze proberen hen een stap voor te zijn en bellen de winkel op om de boeven te onderscheppen. Dat plannetje lijkt te werken wanneer ze een zekere Wannes aan de lijn krijgen. Die wil hen helpen, maar niet voor niets. “Ik heb extra info, maar wat staat daar tegenover?”, klinkt het bij de werknemer, “Als ik nu een selfie krijg met u, in ruil voor info… Want ik weet wel naar waar Niels komt.” Betekent dit telefoontje het einde van de achtervolging? In de winkel zelf zaait Niels’ vrouw Valeska alleen nog meer verwarring.

Bekijk de preview hier:

Wanneer boeven en jagers elkaar dreigen te kruisen op de autosnelweg barst een heus kat- en muisspel los. De boeven dreigen immers recht in de armen van de jagers te rijden. Voor wie wordt het game over in deze laatste aflevering?

