Worden Kürt Rogiers en Jacques Vermeire opgelicht in 'Eenmaal Andermaal'?

In een nieuwe aflevering van ‘Eenmaal Andermaal’, donderdag 16 februari om 20u35 bij VTM gaat de grote antiekstrijd tussen Axel Daeseleire en Jacques Vermeire verder. Kürt Rogiers vormt een duo met Jacques en neemt het op tegen zijn ‘Familie’-rivaal Sieg De Doncker die het team van Axel vervoegt. Beide duo’s trekken naar de rommelmarkten en antiekwinkels van Brussel maar het belooft een bewogen dag te worden wanneer het ernaar uitziet dat Kürt opgelicht wordt. En Axel? Die zit met een vestimentair probleem.

Voor Axel en Sieg begint de zoektocht met succes. Ze worden instant verliefd op een beeld van ‘Sylvester & Tweety’ van de jaren zeventig en kopen het aan een lage prijs. Maar tijdens het zoeken naar een volgend object gaat het even mis. Axel bukt zich om enkele schilderijen te bekijken en plots scheurt zijn broek. Zo kan hij niet verder snuisteren en dus schuimen ze de rommelmarkt af voor een nieuw exemplaar.

Intussen kunnen Jacques en Kürt een schilderij van de bekende popartkunstenaar Roy Lichtenstein op de kop tikken. Ze krijgen er een certificaat bij en dromen al dat ze hiermee de jackpot zullen winnen. Tijdens het restaureren twijfelt Ansje echter aan de echtheid van het schilderij, volgens haar is het een print. Kürt is helemaal van zijn melk. Werd het duo opgelicht door de vorige eigenaar van het werk en betekent dit een gigantisch verlies?

