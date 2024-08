Worden de brokken eindelijk gelijmd in B&B Zoekt Lief?

De tijd begint te dringen in B&B Zoekt Lief. Zowel de B&B-uitbaters als de vrijgezellen voelen de spanning toenemen en beseffen dat ze een versnelling hoger moeten schakelen. In Italië doet Erika een laatste, ultieme poging om Pascal uit zijn kamer te krijgen. Ze neemt hem mee voor een drankje. “Ik noem het koppigheid, maar hij blijft even koppig door te zeggen dat het principe is”, vertelt Erika. Slaagt ze erin de brokken tussen de twee heren te lijmen?

In Sluis is Stefaan back in town en doet hij er alles aan om zijn achterstand op Peter in te halen. Hij neemt Katy mee op een romantische date aan het water en grijpt zijn kans om openlijk zijn gevoelens te delen. “Eigenlijk is het voordeel van de dagen dat ik weggeweest ben, dat ik nu weet hoe laat het is”, vertelt Stefaan. “Ik kreeg voortdurend de vraag waar ik zat met m’n gedachten.” Heeft Katy hem ook gemist of heeft Peter haar hart al volledig veroverd? Ondertussen heeft Jelmont nagedacht over de voorbije dagen en heeft hij een belangrijke boodschap voor Rose. Iets wat Martine totaal niet had zien aankomen…

Op Curaçao neemt Patricia vrijgezel Robby mee voor een avontuurlijke jetski-date op zee. Ze kruipt zelf als eerste achter het stuur en vraagt Robby om haar stevig vast te houden. Daar hoeft hij geen twee keer over na te denken... “Dat voelde meteen goed. Het was een ander contact dan gewoonlijk”, lacht Robby. “Ze laat wel niet snel in haar kaarten kijken. Ik heb een muurtje rondom mij gebouwd en ik denk dat zij dat ook heeft. Gaan we die kunnen afbreken of niet? Ik hoop van wel.” Ondertussen leiden de spanningen tussen de dames in Tenerife tot onverwachte wendingen. Kan Bart het tij nog doen keren?

Anthony neemt zijn vrijgezellen mee naar de Qomo bar, waar hij hen verrast met een masterclass in het shaken van verleidelijke cocktails. Daarna is het de beurt aan de dames: zij moeten hun eigen unieke cocktail creëren. De beste creatie wordt beloond met een leuk cadeautje. Zijn hun cocktails even krachtig als hun persoonlijkheid?

