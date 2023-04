Wolf snuffelde iets te goed: Foxy Lady wordt ontmaskerd in The Masked Singer

Ze was sluw, ze was listig, ze was sexy en verleidelijk. Maar vanavond kwam er na tien shows een einde aan het Masked Singer-avontuur van Foxy Lady. Niet alleen de speurders, maar ook Kevin Janssens die als Wolf een duet met haar zong, waren overtuigd: achter het masker ging niemand minder dan Danira Boukhriss Terkessidis schuil. En dat bleek ook het geval. “Ergens is het wel een opluchting”, klinkt het bij Danira in Behind The Mask op VTM GO. “Ik ben blij dat het liegen gedaan is.”

Bekijk de ontmaskervideo hier:

Het waren Robots Lize Feryn en Aster Nzeyimana die Danira overtuigden om mee te doen met The Masked Singer. “Zij zijn hele goede vrienden en zeiden me hoe fantastisch leuk en wat een unieke ervaring het was geweest. En dat ze meteen opnieuw ja zouden zeggen. Door hen te horen, dacht ik: misschien moet ik toch ja zeggen als ze mij nu vragen.” Dat gebeurde ook. Danira maakte kennis met Foxy Lady en kon haar ogen niet geloven. “Ze is zo vrouwelijk! Het is echt ‘la classe’. Pure klasse, deze vrouw. Toen ik erover droomde had ik me meer een vos uit het bos voorgesteld, maar zij is gedistingeerd. Deze outfit is wat ik zelf nog zou dragen (lacht).”

Al draagt het pak ook enkele geheimen met zich mee. “Dan krijg je je pak en blijkt dat je eigen boezem niet vol genoeg is om Foxy Lady te zijn”, lacht Danira. “Foxy heeft dus extra boobies. Die zijn heel warm na een optreden, dus ik zet ze in de frigo, lekker fris.” Lucht had Danira wel in het pak, zicht daarentegen nauwelijks. Dat uitte zich in show 6, toen ze bijna van het podium donderde. “Toen ik naar de speurders moest wandelen, heb ik voor de eerste keer heel goed beseft dat mijn zicht niet alles was”, klinkt het. “Sara, één van de danseressen, voelde dat ik ging vallen en heeft me teruggetrokken. Ik wist toen niet of ik moest lachen of wenen. Ik dacht: mijn grootste nachtmerrie is uitgekomen.”

Tien weken lang mogen meezingen in The Masked Singer: daar blikt Danira met een erg voldaan gevoel op terug. “Mijn laatste show was ook mijn hoogtepunt van heel het seizoen. Ik vond het duet met Wolf keitof. Het was een opgebouwde spanning: hij die vanaf dag 1 vermoedde dat ik Foxy Lady was. Ik moest eindigen op zijn knie en dacht: als hij me nu vastpakt gaat hij me sowieso herkennen. Ik vond dat wel spannend. Als ik terugkijk op mijn parcours zou ik zeggen: what the fuck, ben ik híer geraakt?! Bedankt voor alles Foxy!”

Bekijk de performance van Danira Boukhriss Terkessidis hier:

