Wolf, Aap en Duiveltje speuren mee in The Masked Singer

De 8 figuren die binnenkort voor spektakel zorgen in The Masked Singer zijn voorgesteld. Hoog tijd voor het speurdersteam om dat ook te doen. Want ook daar zorgt The Masked Singer dit seizoen voor een verrassende twist. Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker laten zich binnenkort opnieuw gek maken door het raadspelletje, maar krijgen versterking van 3 absolute experten. Het speurdersteam wordt namelijk uitgebreid met Wolf, Aap en Duiveltje aka Kevin Janssens, Ruth Beeckmans en Andy Peelman.

Kevin, Ruth en Andy beleefden het vorig seizoen allemaal zelf en weten dus als geen ander wat er bij The Masked Singer komt kijken. Maar kunnen hun ogen en oren ook de zin van de onzin scheiden, tips opmerken en de bekende gezichten ontmaskeren? Voor hen en voor Julie, Karen en Jens wordt het opnieuw een mindfuck van jewelste. De 6 topspeurders zullen in The Masked Singer afwisselend per 4 achter de paneldesk zitten om mee te raden. Helpen ze elkaar zo aan nieuwe inzichten? Later in de show schudt The Masked Singer ook nog enkele mysterieuze en verrassende gastspeurders uit de mouw.

Kevin Janssens: “Er zal altijd wel een beetje Wolf in mij zitten, maar ik ben vooral blij en vereerd om naast deze fijne speurders en Karen Damen te mogen vertoeven (lacht). Ik vind het heel spannend, want ik weet natuurlijk hoe het is aan de andere kant. Ik denk dat iedereen enorm zenuwachtig is. Maar dat hoeft niet, want ze moeten zich vooral amuseren en ‘smijten’. Het gaat heel plezant worden! Ik ga vooral op de performance letten. Natuurlijk ook op de stem, maar ik vind het vooral belangrijk dat het een leuke act is met alle toeters en bellen die erbij horen.”

Ruth Beeckmans: “Super interessant om dit seizoen eens van de andere kant dit geweldige programma mee te kunnen maken. En ook veel makkelijker om te ademen zo aan die speurdersdesk (lacht). Het was bijzonder om te horen hoe goed er gezongen werd, zeker als je uit ervaring weet hoe moeilijk dat is in zo een zuurstofloos masker. Ook heel erg moeilijk om de stemmen te herkennen, nochtans zitten er hele bekende mensen bij. Ik ben een paar keer heel erg verrast door wie er achter het masker tevoorschijn kwam. Het wordt een topseizoen en uiteraard wil ik Karen van de troon stoten als topspeurder (knipoog).”

Andy Peelman: “Ik denk dat ik door mijn ervaring van zelf in zo’n pak te zitten op andere dingen ga letten dan de andere speurders. Maar ik hoop vooral dat de nieuwe Masked Singers zich gaan amuseren, want dat was ik zelf vergeten te doen door de stress. Ik kijk er alleszins enorm naar uit om mij te laten verrassen in dit nieuwe seizoen.”

Wie zijn Radijsje, Robots, Edelhert, Ridder, Roos, Miss Poes, Papegaai en Cycloop echt? Aan het speurdersteam om vanop de eerste rij mee te raden naar hun echte identiteit. The Masked Singer schiet op vrijdag 14 januari om 20u35 uit de startblokken bij VTM. De eerste gokjes wagen kan nu al via de Guessing Game op vtm.be.

De Masked Singers geven hun geheimen prijs in Behind The Mask op VTM GO en vanaf 19 januari om 20u35 bij VTM

Welke geheimen schuilen er achter de schermen van The Masked Singer? In Behind The Mask geven alle ontmaskerden een exclusieve inkijk in hun parcours en delen ze hun grootste geheimen met Vlaanderen. De bekende gezichten achter Robots, Edelhert, Radijsje, Papegaai, Roos, Ridder, Cycloop en Miss Poes vertellen hoe ze die geheimen de hele tijd verborgen hielden, vaak zelfs voor hun eigen familie. De camera’s tonen hun voorbereidingen voor het programma, de zang- en dansrepetities en zijn er ook backstage bij tijdens de opnames wanneer de stress het hoogst oploopt. Behind The Mask is elke vrijdag meteen na The Masked Singer te zien op VTM GO en vanaf 19 januari ook elke woensdag om 20u35 bij VTM.