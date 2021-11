Winnares ‘Regi Academy’ Pauline schittert in het Sportpaleis: “Dit is het begin van mijn carrière”

In ‘Regi Academy’ zagen de kijkers hoe Vlaanderens hitwonder Regi en zijn partners in crime Jaap Reesema, Olivia Trappeniers, Camille Dhont en Lester Williams op zoek gingen naar een zangeres voor de hit ‘Duizend Sterren’. In een zenuwslopende afvalrace blies Pauline iedereen omver met haar unieke stem en betoverende uitstraling. Vorig weekend beleefde Pauline haar vuurdoop naast Regi in een bomvol Sportpaleis en is haar showbizzcarrière officieel gelanceerd with a bang. Nu zaterdag 6 november geeft VTM 2 een exclusieve inkijk in Paulines weg naar het sterrendom én wordt een deel van het concert uitgezonden in 'Regi Academy: Pauline in het Sportpaleis'.

“Pauline is gewoon een topper, met een serieuze hoek af. Ik heb mijn nieuwe topstem gevonden”, aldus een dolgelukkige Regi.

Na het opnemen van de single ‘1000 Sterren’ in de studio wordt Pauline meteen in de Vlaamse showbusiness geïntroduceerd met optredens en interviews. Als voorbereiding op de grote dag krijgt ze ook een styling session met BV-stylist Jody Van Geert, waarbij elk detail moet kloppen. Zal Pauline het publiek in het Sportpaleis inpalmen met haar straffe stem en daverende podiumpresénce?

Bekijk de trailer hier:

‘Regi Academy: Pauline in het Sportpaleis’, zaterdag 6 november om 22u25 bij VTM 2 en ook op VTM GO .

