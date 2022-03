Winnaars van ‘Paradijs zoekt Personeel’: “Onze wildste droom komt uit!”

Op donderdag 24 maart vond de finale plaats van ‘Paradijs zoekt Personeel’. Horeca-experts Inge en Stefaan, en wereldreizigers Ileen en Thomas kregen elk een allerlaatste kans om eigenaars Cris en Cristina te overtuigen om voor hen te kiezen als nieuwe managers van Zanziblue. Na het ultieme selectiegesprek met de eigenaars moesten beide duo’s hun koffers pakken en in twee verschillende auto’s stappen. Op een rondpunt was de spanning te snijden: de winnaars sloegen af naar Zanziblue en de verliezers reden onverbiddelijk naar de luchthaven.

Wanneer Ileen en Thomas de weg naar het resort herkennen, zijn ze door het dolle heen: “We hebben zelden zoiets spannends meegemaakt, maar onze wildste droom komt uit! Wanneer we het padje opreden naar Zanziblue, beseften we: home, sweet home. Toen we door de poort reden en er een erehaag stond met de jury, Cris en Cristina, en het voltallige personeel was dat een heel emotioneel, ontroerend en onbeschrijfelijk moment. We zijn super trots en heel blij. Het is echt een ongelooflijke ervaring en de kers op de taart van al het harde werk!”.

“Ileen en Thomas zijn de terechte winnaars”, zegt business coach Sarah Hertens. “Ze hebben een prachtig parcours doorlopen. Stress en vermoeidheid speelden hen soms parten, maar we hebben hen iedere dag zien groeien.” Hotelexpert Yannick Busaan treedt haar bij: “Wat betreft de skills en het hardst willen, hadden Ileen en Thomas tot op het einde heel sterke en heel ervaren concurrentie maar wat voor hen het verschil heeft gemaakt, zijn hun capaciteiten om bij het vallen, sterker op te staan, en hun heel sterke communicatie en persoonlijkheden.”

En dan was het tijd voor Ileen en Thomas om het contract te tekenen om minstens 1 jaar het resort Zanziblue uit te baten.

