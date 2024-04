Winnaars uit Idool, Star Academy en Belgium’s Got Talent staan opnieuw op het VTM-podium in Sing Again

Ze wonnen Idool in 2004, Star Academy in 2005 en Belgium’s Got Talent in 2013. Ze werden plots wereldberoemd in Vlaanderen en door het publiek op handen gedragen. Maar hoe brengen Joeri Fransen, Katerine Avgoustakis en Michael Lanzo het er 20, 19 en 11 jaar na hun allereerste auditie vanaf? Nu vrijdag 3 mei staan zij na al die jaren opnieuw op het podium van de nieuwe shiny floor show Sing Again. Dat doen ze samen met Pim Symoens (Star Academy), Luka Cruysberghs (The Voice van Vlaanderen), Sarah De Koster (Soundmixshow), Lola Obasuyi (The Voice van Vlaanderen), Youssri Mejdoubi (Belgium’s Got talent), Glenn Claes (The Voice van Vlaanderen) en tal van andere kandidaten uit de rijke geschiedenis van VTM-talentenjachten. Wie dát zijn, komen de kijkers pas te weten in de show zelf. In Sing Again brengen deze talenten hun auditie van weleer nog een keer live op het podium. Doen ze nog een belletje rinkelen in de huiskamers? Worden ze herkend door juryleden Hadise, Nina De Man, Karen Damen, Aaron Blommaert en Stan Van Samang? Hoe goed brengen ze het er vanaf in Sing Again? En wie schrijft deze keer de overwinning op zijn of haar naam?

Joeri Fransen: Idool 2004 vs Sing Again 2024

Joeri Fransen nam in 2004 deel aan de tweede editie van Idool en haalde het in de finale van zijn tegenstander Wouter. Joeri werd een instant popidool, domineerde de hitparade met zijn single en zorgde voor ongeziene taferelen van duizenden gillende fans. Succes dat nadien echter uitdoofde. Nu waagt Joeri een nieuwe kans voor de jury van Sing Again, waarin het een blij weerzien wordt met toenmalig Idool-jurylid Nina De Man.

“Na Idool heb ik van een uitzonderlijke showbizzervaring kunnen genieten, die weinigen gegeven is. Maar om een carrière in de muziekbusiness te doen slagen, moeten alle puzzelstukjes goed vallen. Ik durf te zeggen dat ik niet had ‘what it takes’. Vooral dan om het tweede album tot een goed einde te brengen, daar is het dan ook bij gestopt. Bij Sing Again voelde ik me een beetje terug op kamp, met een unieke groep mensen die allemaal konden meepraten over ervaringen die je met weinig mensen kan delen. Dat was fun en heeft me enorm deugd gedaan. Ik voel me toch wel erg trots dat ik tussen deze verschrikkelijk getalenteerde zangers mag staan.”

Katerine Avgoustakis: Star Academy 2005 vs Sing Again 2024

Een al even memorabele talentenjacht bij VTM was Star Academy in 2005, waarin jonge kandidaten werden opgeleid tot popidool. Meisjesidool Pim ging de geschiedenisboeken in en ook winnares Katerine Avgoustakis bouwde nadien een mooie zangcarrière uit. Ze scoorde enkele hits, stond op internationale podia en werd leadzangeres bij de band Level Six. Net zoals Pim staat ook Katerine 19 jaar later nog een keer op het podium van de nieuwe talentenshow Sing Again.

“Ik heb na Star Academy een heel leuk parcours mogen afleggen en ben enorm trots op de kansen die ik gekregen en gegrepen heb. Ik ben nooit volledig gestopt met zingen, maar de combinatie tussen een fulltime job en fulltime zingen er bovenop was op een gegeven moment wel echt heftig. Ik heb dan heel veilig gekozen voor de stabiliteit, een beetje ten koste van mezelf, want muziek is echt wel deel van wie ik ben. Ik moet toegeven: ik voel me heel klein om hier nu terug te staan op het podium van Sing Again. Maar ook ontzettend dankbaar voor deze kans en om het podium te mogen delen met zulke getalenteerde mensen.”

Michael Lanzo: Belgium’s Got Talent 2013 vs Sing Again 2024

Met zijn stem om u tegen te zeggen werd zanger Michael Lanzo in 2013 de grote winnaar van het tweede seizoen van Belgium’s Got Talent. Na zijn overwinning tekende hij een platencontract en stond hij op tal van Vlaamse podia. Doet zijn power voice 11 jaar later nog steeds een belletje rinkelen bij toenmalig Belgium’s Got Talent-jurylid Karen Damen? En weet Michael de jury deze keer opnieuw in te pakken?

“Na Belgium’s Got Talent heb ik mijn droom om beroepszanger te worden, kunnen verwezenlijken. Daar ben ik de mensen die mij naar de overwinning hebben gestemd nog steeds zeer dankbaar voor. Hoewel ik weinig op tv kom en bijna niet op de nationale radio te horen ben, heb ik gelukkig voldoende optredens om er zelfstandig van te kunnen leven. Met mijn deelname aan Sing Again wil ik tonen dat ik meer dan tien jaar na Belgium’s Got Talent nog steeds bijna dagelijks mag doen wat ik graag doe: optreden en zingen.”

Welke andere ex-kandidaten uit VTM-talentenjachten nog een nieuwe kans wagen in Sing Again komen de kijkers nu vrijdag 3 mei te weten in de eerste aflevering om 20u40 bij VTM en op VTM GO.

Niet voor publicatie:

​​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.