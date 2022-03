Willy bedankt de kijkers voor hun respect in ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’

Trouwe VTM 2-kijkers volgen al negen weken lang de professionele cleaners die dag in dag uit de vuilste jobs uitvoeren. In de allerlaatste aflevering van ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ op dinsdag 8 maart om 21u35, duiken de kijkers mee de beerput in met Ercan en Murat. In het Wilrijkse appartementsgebouw moet daar de septische put elk jaar twee keer geledigd worden. De grote boosdoener bij verstoppingen zijn daarbij de vochtige doekjes, die niet biologisch afbreken, in tegenstelling tot wat op de verpakking staat.

Willy trekt ondertussen naar de Vlaamse Ardennen met zijn hogedrukspuit om er mobiele toiletten te reinigen. Hij doet zijn job na al die jaren nog met evenveel passie en bedankt de kijkers voor het respect.

Bekijk hier de preview:

Ook Ronny is een oude rot in het vak. Hij maakt al 50 jaar zwaar vervuilde huizen leeg. Zijn motto? “Niet lullen, containers vullen!” In Sint-Niklaas staat hem een grote klus te wachten. De huurder vernielde het appartement in amper zes maanden tijd. Eigenaar Walter kan het nog altijd niet geloven: “Ik zou nog liever in een varkensstal leven dan hier”. De schade is niet te omvatten: van een zelfgemaakte open haard in de badkamer tot kogelgaten in de ramen en kattenuitwerpselen die uit de ramen werden gegooid...

‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’, dinsdag 8 maart om 21u35 bij VTM 2 en ook op VTM GO .

