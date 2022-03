William en Elien tonen hun identiteit in ‘Boer zkt Vrouw’

In de eerste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ van zondag 6 maart kreeg Vlaanderen samen met de vele singles eindelijk de identiteit te zien van de eerste twee boeren. Voor William Junior Dougan (24) zakten maar liefst 80 singles naar zijn ranch in Westerlo af. "Ik ben normaal gezien niet verlegen of zenuwachtig, maar ik was toch wel even van mijn melk. Ik had niet verwacht dat ze met zovelen zouden zijn”, zegt hij. En bij de dames klonk het unaniem: “Hij is helemaal mijn type!” William koos uiteindelijk 10 vrouwen met wie hij een mogelijke toekomst ziet.

"Ik vind hem heel knap", "Hij is cute", "Hij heeft mooie blauwe ogen",... De vrouwen maakten voor de eerste keer kennis met boer/cowboy William en dat lijkt heel goed mee te vallen.

Ook Elien Ceustermans (26) uit Lommel kwam eindelijk te weten hoeveel mannen zich in dit blind liefdesavontuur willen storten. “Hier staan veel mannen die speciaal naar hier zijn gekomen. Dit heeft wel een impact op mij. Het wordt spannend”, voorspelt ze lachend. Na lang wikken en wegen, besloot Elien met 12 mannen verder te gaan.

Elien legde haar mannen het vuur aan de schenen met een pittige vragenronde, maar wanneer de laatste kandidaat verschijnt, is ze toch even van haar melk. "Dit is zonder twijfel een 'ja!’".

Op zondag 13 maart zijn boeren Garry, Cyriel en Kim aan de beurt en tonen ook zij hun identiteit.