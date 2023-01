William Boeva gaat op zoek naar droomwagen voor bekende autofreaks in Celebrity Car Match

Lichten aan, volle gas en rijden maar. Vanaf vandaag neemt William Boeva vijf bekende autofreaks mee naar het autosalon in Brussel op zoek naar hun perfecte droomwagen. Valt actrice Jamie-Lee Six - tevens ook de dochter van een autohandelaar - , voor een blitse, girly cabrio? Gaat Q-dj Maarten Vancoillie voor een luxueuze gezinswagen? Kiest zanger Bart Kaëll voor een innovatieve elektrische wagen? Wilt zanger Sergio Quisquater een snelle sportwagen? En gaat komiek Kamal Kharmach voor een makkelijk te parkeren stadswagentje? Dat komt kijkend Vlaanderen te weten in de gloednieuwe VTM GO SHORTIE Celebrity Car Match.

William Boeva: “Mijn passie voor auto’s is begonnen toen ik zelf mijn rijbewijs haalde. Toen kwam het besef van een vrijheid die ik daarvoor niet kende. Als persoon met een beperking is mobiliteit geen evidentie in België, dus plots ging de wereld voor mij open. Sindsdien ben ik er zot van! Ik was dan ook mega enthousiast om de perfecte wagen te zoeken voor vijf bekende mensen. Ik ben verrassende dingen te weten gekomen over hen en weet nu ook dat ik Bart Kaëll niet snel in een Lamborghini zal zien rondrijden.” (lacht)

William gaat zijn autovrienden zélf ophalen in exclusieve wagens. Van een sportieve Audi of BMW tot een luxueuze Bentley of een Volkswagen busje. Elke BV wordt warm en persoonlijk onthaald. Tijdens de rit naar het autosalon polst William Boeva naar hun autovereisten, favoriete wagens en rijgedrag, met enkele sappige verhalen als gevolg. Toeteren ze erop los in het drukke verkeer? Durven ze al eens fout te parkeren? Of zijn het hoffelijke bestuurders en houden ze zich braaf aan de verkeersregels?

Bekijk hier de trailer:

In de eerste aflevering, vandaag om 19u00 exclusief op VTM GO, mag Jamie-Lee Six de spits afbijten. William gaat haar ophalen in een sportieve Audi RS e-tron GT and she loves it! “Ik kan al super lang autorijden omdat mijn papa een garage heeft. Ik ben er dus echt in opgegroeid. Toen ik 10 jaar oud was, mocht ik al op papa zijn schoot zitten”, vertelt Jamie-Lee. “Een Audi RS! Papa zou echt jaloers zijn als die weet dat ik daar heb ingezeten.”

Aan het einde van haar bezoek aan het autosalon, kiest ze voor dé wagen die het beste bij haar past. Met welke droomwagen zou ze graag cruisen?

‘Celebrity Car Match’, vanaf vandaag elke dag om 19u00 op VTM GO en op zondag 22 januari is er om 12u25 bij VTM een eenmalige compilatie te zien.

Niet voor publicatie:

​De foto's uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

De trailer is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/351299?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>