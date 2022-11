“Wij worden tanties!”: Hanne maakt zwangerschap bekend aan Marthe en Julia in eerste ‘K3, één jaar later’

Hoe hebben Hanne, Marthe en Julie hun eerste jaar als K3 beleefd? Hoe zag dat jaar eruit, voor en achter de schermen? Wat waren hun hoogtepunten op professioneel vlak en privé? Dat komen de fans vanaf morgen, zaterdag 26 november, te weten in ‘K3, één jaar later’. De docureeks volgt in de eerste aflevering de première van de Kom Erbij-tour, kijkt mee tijdens de dansrepetities en is erbij tijdens de clipopnames van Mango Mango. De camera’s legden ook een uitzonderlijk moment vast. Het moment waarop Hanne haar collega-K3’tjes gróót nieuws te melden heeft…

Exact één week geleden stuurde Hanne heuglijk nieuws de wereld in: samen met haar partner Jorn verwelkomde ze haar allereerst kindje Julien. Een wolk van een baby die meteen wereldberoemd is in Vlaanderen. De zwangerschap zelf probeerde Hanne een hele tijd verborgen te houden voor de buitenwereld. De camera’s van ‘K3, één jaar later’ waren erbij toen ze het nieuws begin mei toevertrouwde aan Marthe en Julia, tijdens de opnames van de tv-reeks K3 Vriendenboek. De meiden gingen door het dak wanneer ze plots een verrassende foto doorgestuurd kregen. “Wij worden tanties!”, aldus een euforische Julia.

Bekijk de preview hier:

Hanne vertelt ook hoe de eerste maanden van haar zwangerschap verliepen. “Ik moet er zelf nog aan wennen”, klonk het toen. “Ik voel nog niet zo heel veel en ben ook niet misselijk. Als we het er de afgelopen jaren over hadden was ik vaak degene die zei: ‘Dat valt echt niet te combineren met K3’. Er waren veel obstakels en ik voelde gewoon: nu nog niet. Maar toen was er ineens een gevoel van: misschien wel? We hebben het op ons laten afkomen en het was vrij snel gebeurd.” Vooral bij Marthe was de verrassing groot: “Ik had het echt niet zien aankomen”, vertelt ze. “Totaal niet. We hebben het er wel al over gehad, maar er was zoveel veranderd en eigenlijk is het sinds het vertrek van Klaasje niet meer ter sprake gekomen. Maar keileuk! Dit gaat ook een beetje ‘iets van ons’ zijn.” Eén dag na de reveal voor Marthe en Julia werden de meiden verwacht op de videoclipopnames van Mango Mango. Een spannende dag, die door hun gedeelde geheim nog net een tikkeltje spannender werd…

