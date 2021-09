Wietse Tanghe maakt zijn opwachting in de telenovelle Lisa: welk geheim draagt de mysterieuze Nathan De Geest met zich mee?

Vanaf morgen, donderdag 23 september, duikt er een nieuw gezicht op in de telenovelle Lisa bij VTM. Wietse Tanghe zal de vaste cast van Lisa vervoegen en kruipt in de huid van Nathan De Geest. Het geheimzinnige personage van Wietse zal niet alleen vragen oproepen bij de kijkers, ook de personages in Lisa laat Nathan niet onberoerd. Zo laat Nathan al meteen een blijvende indruk achter bij de familie Albrechts en komt het in de Keetal tot een confrontatie met Gert (Bert Verbeke) voor de ogen van Lisa (Tinne Oltmans) en Jonas (Oscar Willems). Wie is Nathan écht? En welk geheim draagt hij met zich mee? Dat ontdekken de kijkers in de volgende afleveringen van Lisa, elke weekdag om 18u20 bij VTM.

Wietse Tanghe: “Ik heb mij ongelooflijk geamuseerd op de set van Lisa met de rol van Nathan. Zijn achternaam 'De Geest' verklapt al dat het een mysterieus persoon is. Dat hij voor veel spanning zal zorgen staat buiten kijf. Zo komt het in de eerste scène van Nathan al meteen tot een serieuze confrontatie met Gert, die de gemoederen hoog doet oplaaien. Wie Nathan écht is en welk geheim hij met zich meedraagt, komen de kijkers snel te weten. Eén ding is zeker: Nathan zal de wereld van enkele personages in de telenovelle serieus op z'n kop zetten.”

Bekijk de eerste beelden van Wietse in de telenovelle Lisa hier:

Wietse Tanghe is een Vlaams acteur uit Gent. Wietse is bekend van zijn hoofdrol in ‘De Kavijaks’, de vijfdelige dramareeks geregisseerd door Stijn Coninx, en speelde ook mee in ‘In Vlaamse Velden’ en ‘Quiz Me Quick’. Verder is Wietse vooral actief in het theater en is hij momenteel te zien in de Ketnet-reeks ‘3HZ’. Wietse deed ook tal van gastrollen in onder andere ‘Zone Stad’, ‘Flikken’, ‘Spoed’ en ‘LouisLouise’.

De afleveringen van Lisa zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

Het scenario van de telenovelle Lisa is van de hand van Hugo Van Laere (Sara, Familie) en zijn team. Elias Mentzel (#LikeMe, Familie) is hoofdregisseur/showrunner. Producenten zijn Pieter Van Huyck en Ivy Vanhaecke (Spitsbroers, Undercover, Beau Séjour, Professor T.). Lisa is een coproductie van De Mensen en Gardner and Domm, met de steun van gaststad Vilvoorde en de tax shelter maatregel van de Federale Overheid. De buitenopnames gaan door in Vilvoorde, de thuisstad van Lisa.

