Wie zingt mooie of valse duetten met Bart Peeters, Loredana, Jaap Reesema en Silvy De Bie in 'I Can See Your Voice’?

De enige talentenshow waarin slecht zingen ook wordt beloond, is terug! Vanaf vrijdag 5 mei is het weer volop raden geblazen in gloednieuwe afleveringen van ‘I Can See Your Voice’. Host Jonas Van Geel daagt panelleden Kürt Rogiers, Ingeborg Sergeant, Kamal Kharmach en Vincent Fierens wekelijks uit om de echte zangers van de valse te onderscheiden. Daarvoor krijgen ze telkens de hulp van twee kandidaten en een gastartiest. Welke performer mag ‘Brood Voor Morgenvroeg’ zingen samen met Bart Peeters? Wie waagt zich aan een duet met Loredana? Wie brengt ‘Code Rood’ aan de zijde van Jaap Reesema? En wie gaat volledig uit de bol met Silvy De Bie?

Vijf rondes en slechts één prijs. Gedurende het spel moet het panel achterhalen wie van de zeven performers echt kan zingen en wie hen in de maling neemt. Liegen is namelijk toegestaan… Elke ronde valt er een performer af en krijgen de kandidaten de kans om een stapje dichter te komen bij de overwinning en een mooie geldprijs. Is de overblijvende performer echt een goede zanger, dan gaat het bedrag naar de kandidaten. In het andere geval gaat het geld naar de slechte zanger die iedereen op het verkeerde been heeft gezet. Wie valt door de mand en wie blijft overeind? Wie zingt écht en wie zingt slecht?

In de eerste aflevering komt Bart Peeters het panel een handje helpen. En daarvoor haalt hij maar al te graag zijn trukendoos boven. Hij heeft een wel zeer speciale manier om de echte zangers van de valse te onderscheiden. “Sinds Elvis Presley moeten zangers met hun heupen bewegen”, vertelt Bart. “Een echte zanger doet dat en zegt terwijl ‘Rrrr’ om je stem te checken. Dat is een stemoefening.” Hij geeft zelf alvast het goede voorbeeld.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

