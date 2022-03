Wie zijn Konijn, Miss Poes en Ridder echt? En wie wint The Masked Singer 2022?

De laatste tips worden uitgedeeld. De laatste namen worden bij elkaar gepuzzeld. De laatste noten worden gezongen. Op vrijdag 18 maart valt het doek over het veelbesproken tweede seizoen van The Masked Singer, dat maar liefst 1,9 miljoen kijkers in de ban hield. Maar niet vooraleer Konijn, Miss Poes en Ridder er samen met alle speurders en kijkend Vlaanderen één groot slotfeest van hebben gemaakt. In een razend spannende finale worden de kijkers verwend met niet één, maar drie ontmaskeringen en krijgen ze het antwoord op de vraag: wie wint The Masked Singer 2022? “Het is als een nieuwe broek die je koopt en die een beetje te klein is, zo spannend is het vanavond”, aldus Niels Destadsbader.

5.000 fans krijgen de kans om de finale live op groot scherm te beleven in Kinepolis Antwerpen. Maar ook op het kleine scherm belooft de finale vuurwerk. De drie finalisten openen de show spectaculair met Simply The Best van Tina Turner. Nadien staan Konijn, Miss Poes en Ridder er alleen voor en treden ze elk twee keer op. Eerst met een nieuwe song, vervolgens met een favoriet nummer uit de reeks. Daarna beslist het publiek in de studio en het digitale thuispubliek wie als eerste zijn of haar masker moet afnemen. De twee topfinalisten zingen nadien een final face off en die bepaalt wie de winnaar wordt.

Miss Poes: “The Masked Singer was voor mij één groot feest. Dat ik de eerste show mocht openen vond ik heel speciaal. Vlak voor de muziek startte, dacht ik: ‘Oh my god, is dit echt?’. Ik voelde me net als een Assepoesje op het bal. Als ik merk dat wat ik zing ook binnenkomt, kan ik alleen maar heel luid spinnen. Ik ga dit zotte avontuur nooit vergeten en wil eindigen met een verpletterende uithaal.”

Ridder: “Als ik terugdenk aan mijn Masked Singer-kruistocht word ik overvallen door dankbaarheid. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou mogen meemaken. Hier regeert alleen de stem, niet wat je doet of al gedaan hebt. Ik stond vaak te bibberen in mijn harnas, maar als je na een strijdvaardige performance een staande ovatie krijgt is het dat helemaal waard. Ik heb de concurrentie in het vizier en ben klaar voor deze veldslag.”

Konijn: “Ik vind het echt compleet crazy dat ik in de finale sta. Ik voel mij een wit konijn tussen twee out of this world stemmen. Het was een challenge om te shinen als een gangsterkonijn, ik ben zo blij dat ik het publiek mee kreeg. Ik ben een tough konijn, maar ook wel fluffy. Gelukkig houden de speurders ook van mijn zachte kant. Voor mij is dit een escape from reality.”

Konijn broedt op een verrassing voor de speurders, bekijk de video hier:

In de finale schuiven Jens Dendoncker, Ruth Beeckmans, Julie Van den Steen, Karen Damen, Kevin Janssens en Andy Peelman allemaal aan aan de speurdersdesk om de finale ontmaskeringen samen te beleven. De zes wisselen elkaar af en noemen een laatste keer de naam van hun hoofdverdachten. The Masked Singer verwelkomt ook twee special guests. Dankzij de kijkers thuis kruipen Lize Feryn en Aster Nzeyimana nog één keer in het pak van Robots om samen Rewrite The Stars van Anne-Marie & James Arthur te zingen.

Met deze songs halen Konijn, Miss Poes en Ridder alles uit de kast om de overwinning binnen te halen:

Konijn zingt Impossible van James Arthur en DJ Got Us Fallin’ In Love van Usher

Miss Poes zingt Listen van Beyoncé en Emotions van Mariah Carey

Ridder zingt The Edge Of Glory van Lady Gaga en Alive van Sia

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcodes:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/290763?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>