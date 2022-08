Wie zet een stap dichterbij de live finale in het Sportpaleis? De eerste kandidaten van ‘Regi Academy’ leggen de lat duizelingwekkend hoog

Terwijl Regi Academy-winnares Pauline de hitlijsten verovert met ‘Uit Mijn Hoofd’, opent Regi op donderdag 18 augustus om 20u30 bij VTM 2 opnieuw de deuren van zijn 'Regi Academy'. Samen met zijn partners in crime Kathleen Aerts, Jaap Reesema en Lester Williams gaat hij op zoek naar die ene unieke stem die zal schitteren als de ster van zijn volgende hitsingle. Wie part of the Regi-family wordt, wordt beslist tijdens een spetterende live finale en voor het oog van een uitzinnig publiek in de grootste concertzaal van ons land: het Sportpaleis. Daar wordt het voor de finalisten, tijdens Regi’s giga party op 22 oktober, alles of niets.

Maar wie dichter in de buurt van de live finale in het mythische Sportpaleis wil komen, moet eerst Regi en zijn team omver blazen tijdens de audities. Die gaan in de eerste aflevering van Regi Academy van start in het zonnige Marbella. De kandidaten krijgen daar maar weinig tijd om zich te vergapen aan de luxueuze villa waarin ze verblijven. Al snel nodigt Regi de eerste zes kandidaten uit voor de eerste auditieronde, waarin hun stemgeluid én wow-uitstraling getest worden. Wie minstens drie handen omhoog zingt mag blijven, wie daar niet in slaagt wordt onverbiddelijk op het vliegtuig naar huis gezet. De kandidaten halen dan ook alles uit de kast om Regi, Kathleen, Jaap en Lester te overtuigen en leggen de lat meteen duizelingwekkend hoog.

Bekijk hier hoe kandidatie Melanie de jury omver blaast:

Deze zes kandidaten wagen hun kans in de eerste auditieronde van Regi Academy:

Hanne (16, Stabroek) - ‘Vergeet De Tijd’ van Regi en CAMILLE

Melanie (17, Mechelen) - ‘Vechter’ van Regi en CAMILLE (uit Liefde Voor Muziek)

Nick (24, Maldegem) - ‘De Wereld Draait Door Jou’ van Regi en Niels Destadsbader

Charlotte (24, Lippelo) - ‘Zo Ver Weg’ van Regi, Jaap Reesema en Olivia

Naomi (18, Roeselare) - ‘Storm’ van Milk Inc.

Arno (22, Hasselt) - ‘Vergeet De Tijd’ van Regi en CAMILLE

Niet voor publicatie :

​ De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

De preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/321821?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>



​

​