Wie wordt dé Spartacus onder de Bekende Vlamingen?

In de finaleweek van Spartacus Run, van maandag 18 juli tot en met donderdag 21 juli om 21u35 bij VTM, wordt de strijd om de titel van dé Spartacus op het scherpst van de snee gevoerd. De zes deelnemers die in de afgelopen weken de beste tijd wisten neer te zetten, leggen het parcours om ter snelst opnieuw af. Met één verschil: twee extra hindernissen maken het parcours nog een pak zwaarder. Zo moeten de BV’s aan een touw omhoog klimmen om een bel te luiden en duiken ze kopje onder in een ijsbad. Ice ice baby!

Op maandag 18 juli vindt de eerste halve finale bij de mannen plaats. Christopher Timmerman, wellicht dé revelatie van ‘Spartacus Run’ die in de voorrondes de scherpste tijd neerzette, betreedt samen met Sean Dhondt voor de tweede keer het strijdtoneel. Op dinsdag 19 juli houdt ook Francesco Planckaert, schoonbroer van Christopher, de eer van de familie Planckaert hoog. Hij deelt het parcours met Tourist LeMC, de schaduwfavoriet die zich in de voorrondes ontpopte tot een rasechte atleet. De twee halve finalisten die de beste tijd weten neer te zetten, veroveren een plekje in de finale op donderdag 21 juli.

In de voorrondes gingen deze vier heren al tot het uiterste, maar met de overwinning in zicht schakelen ze tijdens de halve finales nóg een versnelling hoger. Het wordt een spannende secondenslag die op het scherpst van de snee wordt uitgevochten. Al zijn niet alle kandidaten even blij met de twee nieuwe obstakels…

Bekijk hier de preview :

Ook woensdag 20 juli wordt een belangrijke dag, want dan vindt de finale bij de vrouwen plaats. Ex-topsporters Aagje Vanwalleghem en Kim Gevaert schitterden in de voorrondes, wat ze een rechtstreekse plaats in de finale opleverde. Kim en Aagje verbluffen ook in de finale met ware glansprestaties, maar er kan er maar eentje de beste zijn. Wie wordt dé Spartacus bij de vrouwen?

