Wie wordt de nieuwe ster van Regi? Hanne, Melanie en Arno strijden live voor de overwinning in een bomvol Sportpaleis

Na een bikkelharde afvalrace boordevol onverwachte proeven zijn de finalisten van de Regi Academy bekend. Van de 24 kandidaten palmden Hanne (16, Stabroek), Melanie (18, Mechelen) en Arno (22, Hasselt) Regi volledig in met hun zang- en podiumkunsten. Lars (16, Oostkamp) moest de Regi Academy op de valreep verlaten. Maar wie van de drie finalisten zingt zich in een uitverkocht Sportpaleis naar de overwinning en wordt dé ster van Regi's nieuwe hitsingle? Dat ontdekt Vlaanderen op zaterdag 22 oktober om 22u05 live bij VTM 2.

Lars moest op de valreep de Regi Academy verlaten:

Voor de ogen van meer dan 20.000 toeschouwers én de VTM 2-kijkers wordt het voor Hanne, Melanie en Arno op zaterdag 22 oktober alles of niets: in een sing-off tijdens Regi’s concert ‘Zwaartekracht’ krijgen ze de allerlaatste kans om Regi van zijn sokken te blazen en een plek in de Regi Family te veroveren. Wie erin slaagt de grootste concertzaal van ons land in vuur en vlam te zetten wordt door Regi uitgeroepen tot dé nieuwe ster van zijn volgende hitsingle. Die ster mag meteen schitteren, want de winnaar van Regi Academy stelt Regi’s nieuwe hit 'Als Ik Mezelf Verlies' die avond live in het Sportpaleis voor. De zenuwslopende finale van Regi Academy is vanaf 22u05 live bij VTM 2 te volgen. Vliegende reporter Vincent Fierens neemt de kijker mee backstage en meet daar de koorts bij de finalisten op.

