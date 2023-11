Wie wordt de jonge ster van morgen? Laatste noten weerklinken in finale van The Voice Kids

Briljant zangtalent, ontroerende momenten en onvergetelijke optredens. Na vijf Blind Auditions, drie Knockouts en een halve finale is het eindelijk zover. De langverwachte finale van The Voice Kids staat voor de deur. Op vrijdag 24 november schitteren Nisa, Ines, Ariona, Sofian, Miriam, Sikudhani, Lize en Sid in de schijnwerpers als nooit tevoren. Week na week hebben deze getalenteerde finalisten alles gegeven om hun coaches te overtuigen van hun uitzonderlijk zangtalent. Maar in de finale kan slechts één van hen gekroond worden tot de ultieme winnaar van The Voice Kids. Wordt het Miriam of Nisa uit team Coely, Ines of Ariona uit team Laura, Sid of Sofian uit team Metejoor, of Sikudhani of Lize uit team Pommelien?

De finale wordt vrijdag feestelijk geopend door alle acht finalisten. Zij brengen de sfeer erin met Good Time van Sheppard. Daarna zetten de kandidaten voor een laatste keer hun beste muzikale beentje voor. Hun stembanden zijn gesmeerd, outfits perfect op elkaar afgestemd, en hun coaches stralen van trots op de eerste rij. Elke finalist brengt een solonummer waarmee ze hun coach moeten overtuigen om hen als 'topfinalist' mee te nemen naar de eindstreep. De vier finalisten die deze ronde overleven, brengen vervolgens een laatste finalelied en proberen daarmee de onpartijdige digitale publieksjury te overtuigen. Zij bepalen wie de winnaar van The Voice Kids 2023 wordt, een eigen single mag opnemen en naar huis gaat met een spaarpot van 10.000 euro. Eén ding is zeker: het wordt een avond vol muzikale magie en emoties.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Met deze nummers knallen de finalisten van The Voice Kids nog een laatste keer dit seizoen:

TEAM COELY

Nisa (14, uit Limburg): Only Girl (In The World) van Rihanna

Miriam (12, uit West-Vlaanderen): Man In The Mirror van Michael Jackson

TEAM LAURA

Ines (14, uit Oost-Vlaanderen): Alive van Sia

Ariona (14, uit Vlaams-Brabant): Ça M'ennuie Pas van Chérine

TEAM METEJOOR

Sid (13, uit Limburg): Little Bit of Love van Tom Grennan

Sofian (14, uit Oost-Vlaanderen): A Change Is Gonna Come van Sam Cooke

TEAM POMMELIEN

Sikudhani (13, uit Antwerpen): Tattoo van Loreen

Lize (13, uit Antwerpen): Don't Stop Me Now van Queen

