Wie wint de ploegcompetitie in De Sterkste Handen?

De stand is 3-3. Morgen, dinsdag 14 december om 20u40 bij VTM, wordt er voor de laatste keer in teams gestreden in De Sterkste Handen. Wie die proef wint, wint de ploegcompetitie. “Het is erop of eronder. We gaan de Brekers vandaag breken”, klinkt het vastberaden bij team Staalhard. Maar de tegenpartij geeft zich niet zomaar gewonnen: “Afmaken die handel! Vandaag gaan we zotte dingen laten zien.” In de individuele competitie viel spoorwegarbeider Olivier vorige week af. Deze keer strijden de laatste vier kandidaten voor een finaleplek in De Sterkste Handen.

De kandidaten verzamelen in de luchthaven voor de laatste ploegopdracht. Ze moeten zo snel mogelijk, zo veel mogelijk pakjes laden en stapelen in het bagageruim van een vliegtuig. “Het is een tactisch spel want iedere ploeg beslist zelf hoeveel pakjes ze laden. Het is uiteindelijk het correct aantal gestapelde pakjes dat bepaalt wie de winnaar wordt”, klinkt het bij Natalia. De kandidaten gooien alles in de strijd om te winnen en zijn duidelijk aan elkaar gewaagd. Slechts met één pakje verschil sleept één van de twee teams de overwinning binnen...

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook in de individuele competitie draait alles rond transport. In de haven van Antwerpen krijgen Nancy, Daisy, Jessica, Magnus en Bjorn meer uitleg over hun opdracht: “Op deze tafel liggen nummercodes van containers. Die moeten jullie onthouden, want daarin zitten pakjes die jullie naar hier moeten brengen”, leggen Sergio en Natalia uit, “Er staan ook containers op hoogte, dus via de walkie talkie moeten jullie de kraanman instructies geven. Wie nu wint, plaatst zich voor de finale van de individuele competitie die volgende week wordt uitgevochten.” De stress speelt de kandidaten parten waardoor ook de sterkste kandidaten het moeilijk krijgen… “Er ontstond plots kortsluiting in mijn hoofd en ik zag overal dingen die er niet waren”, vertelt Daisy. En ook bij Magnus loopt niet alles zoals gepland: “Ik kan niets onthouden. De eerste twee pakjes gingen goed maar het derde pakje vond ik maar niet.”

De afleveringen van De Sterkste Handen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .

