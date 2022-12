Wie wint de finale van The Voice van Vlaanderen 2022?

Yente, Johan, Louise, Evert of Wesley: één van hen wordt dé Voice van Vlaanderen 2022. De vijf finalisten warmen zich op om nu vrijdag 23 december om 20u45 nog één keer keihard te knallen in de grote finale. In de finaleshow zingen ze nog één keer de pannen van het dak in de hoop met de overwinning aan de haal te gaan. Wie sluit het jaar af als de nieuwe Voice van Vlaanderen? En wie mag een single opnemen en gaat naar huis met 25.000 euro?

In de grote finale brengen de vijf finalisten van coaches Koen, Mathieu, Jan en Natalia elk één nieuw solonummer én een spetterend groepsnummer. En die laatste is volledig in thema van de feestdagen want de vijf finalisten brengen samen het nummer ‘Last Christmas’ in de versie van Miley Cyrus. Vervolgens kiest het publiek zijn drie topfinalisten en stopt het avontuur voor de twee talenten met de minste stemmen. De overblijvende superfinalisten gaan door naar de slotronde waarin ze een zelfgekozen best of-nummer uit hun Voice-parcours brengen. Degene die dan de meeste stemmen verzamelt via sms en vtm.be, wordt dé Voice van Vlaanderen.

Niet alleen de finalisten zorgen vrijdag voor een muzikale explosie. Ook Pommelien palmt het podium in voor een spetterend optreden en brengt haar gloednieuwe single Zilver.

Met deze nummers strijden de finalisten voor de overwinning:

TEAM KOEN

Johan (38, uit Leopoldsburg): Beautiful Day van U2.

TEAM MATHIEU

Yente (18, uit Erembodegem): Vienna van Billy Joel.

Evert (29, uit Kalmthout): Half A Man van Dean Lewis.

TEAM JAN

Wesley (19, uit Stavele): Hey Brother van Avicii.

TEAM NATALIA

Louise (24, uit Affligem): I Will Survive van Gloria Gaynor.

