Wie wint de finale van Sing Again en wordt de ultieme winnaar van 35 jaar talentenjachten?

De voorbije weken lieten gemiddeld een miljoen VTM-kijkers* zich op vrijdagavond verbazen door de strafste kandidaten uit 35 jaar talentenjachten bij VTM. En dat zij hun talent nog niet verleerd zijn, werd keer op keer bewezen met indrukwekkende zangprestaties. Nu vrijdag 24 mei is Sing Again toe aan zijn grote finale. Daarin geven nog 9 finalisten het beste van zichzelf in de hoop als winnaar uit de bus te komen en 10.000 euro mee naar huis te nemen voor een muzikale carrièreboost. Om zich voor te bereiden op de grote finale mochten Esther, Bert, Marjolein, Luka, Chris, Lola, Seppe, Dean en Justin nog eens proeven van de geschiedenis van 35 jaar VTM-talentenjachten tijdens een bijzondere expo. Daar komen ze ook een opvallende winnaar tegen die 21 jaar na zijn spraakmakende overwinning nog geen ‘haar’ veranderd is…

Bekijk de preview hier:

Voor de grote finale wordt het juryplekje naast Karen Damen, Aaron Blommaert, Hadise, Stan Van Samang en Nina De Man opgevuld door de winnares van de allereerste editie van The Voice Kids in 2014. De toen 15-jarige Mentissa schitterde nadien ook in The Voice of Holland en werd dankzij The Voice France een grote ster bij onze zuiderburen.

In de finale van Sing Again zijn nog 9 kandidaten in de running: Esther, Bert, Marjolein, Luka, Chris, Lola, Seppe, Dean en Justin. Zij zullen vrijdag voor het eerst optreden in groepjes van 3. Uit elk trio stuurt de jury slechts 1 kandidaat rechtstreeks door naar de superfinale. De overgebleven 6 talenten zingen nadien nog een keer, waarna het publiek in de studio nog 1 kandidaat doorstuurt naar de superfinale. De 4 superfinalisten moeten vervolgens nog een laatste keer aan de bak, waarna het studiopubliek de eindbeslissing krijgt en bepaalt welk talent de grote winnaar wordt van Sing Again 2024.