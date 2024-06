Wie verovert ‘The Floor’? VTM zoekt kandidaten voor gloednieuwe, meeslepende quizshow

100 strijdvaardige quizzers, één gigantische quizvloer met 100 vakken en één iemand die als laatste blijft staan: dat is 'The Floor', een gloednieuwe quiz bij VTM. In deze meeslepende quizshow nemen 100 kandidaten het tegen elkaar op in spannende duels. Het doel? Vak per vak, tegenspeler per tegenspeler, iedereen naar huis spelen en de vloer veroveren. De spelregels zijn simpel: een kandidaat daagt een tegenspeler in een aangrenzend vak uit voor een quizduel. De winnaar wint het vak, de verliezer verlaat ‘The Floor’. Wie is in de laatste aflevering the last person standing en wint een geldprijs? VTM zoekt kandidaten voor deze spannende en entertainende battle of the brains. Iedereen die van gezonde spanning houdt en een brede algemene kennis heeft kan meedoen met deze meeslepende quiz. Inschrijven kan via vtm.be

Bekijk de oproep hier:

‘The Floor’ is een format van Talpa Studios, het Nederlandse productiehuis van John De Mol. Het format groeide al snel uit tot een wereldwijd succes nadat het in 2023 in Nederland werd gelanceerd. Inmiddels werd ‘The Floor’ al verkocht aan 15 landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Wanneer VTM een eigen versie van de tv-hit uitzendt, wordt later bekendgemaakt.

