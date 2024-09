Wie verovert The Floor? Bruno Wyndaele maakt comeback en ontketent spannende quizduels bij VTM

Een reusachtige spelvloer opgedeeld in 100 vakken en slechts één persoon die de hele vloer verovert. Dat is The Floor, ‘s werelds grootste quizshow van het moment, gepresenteerd door de grootste quizmaster die Vlaanderen ooit heeft gekend. Vanaf zaterdag 5 oktober maakt Bruno Wyndaele zijn langverwachte comeback op het kleine scherm en leidt hij dit epische duel van 100 naar 1. In The Floor draait alles om kennis en territorium, want slechts één iemand kan de winnaar zijn. De spelregels zijn simpel: kandidaten staan elk op een eigen vak met een specifiek onderwerp op een gigantische spelvloer, bestaande uit 100 vakken. Wie aan de beurt is, kan een naburige speler uitdagen voor een allesbeslissend quizduel. De winnaar verovert het vak, de verliezer moet The Floor verlaten. Het doel? Vak per vak, tegenspeler per tegenspeler, iedereen naar huis spelen en de volledige vloer veroveren. Wie wint elk duel? Wie bezit de kennis en het strategisch inzicht om The Floor te domineren? En wie gaat naar huis met de hoofdprijs van 40.000 euro?

Bruno Wyndaele: “Dat The Floor geen gewone quiz is, viel me meteen op. Het is een verslavende formule, waarbij je blijft zitten om te zien wie er nu weer wint. De klok is ongenadig en het bord vol vakken raakt maar langzaam leeg. De vragen variëren van ‘wie herkent dit iconische gebouw?’ tot ‘noem deze Hollywood-acteur’ – allemaal visueel ondersteund door foto's. Het interessante? Een deelnemer kan na een gewonnen duel meteen opnieuw worden uitgedaagd, wat betekent dat je nooit rustig achterover kan leunen. Elk duel is een nagelbijter, een finale waard, waarbij de ene kandidaat na de andere wordt weggespeeld, totdat de laatste overblijft op het bord.”

Bekijk hier de teaser van The Floor:

Elke deelnemer op The Floor staat op een vak met een eigen categorie, waarin ze hopelijk meer kennis hebben dan hun tegenspelers. Deelnemers op een aangrenzend vak op het speelveld kunnen elkaar uitdagen. Daarna volgt een bijzonder duel van 45 seconden, waarin geen traditionele quizvragen worden gesteld. In plaats daarvan krijgen ze foto’s, audiofragmenten of associatievragen voorgeschoteld die passen bij het thema van de uitgedaagde speler. Elke fout kost kostbare tijd, en met de klok die ongenadig aftelt, kan elke seconde beslissend zijn. “Elk duel is dus eigenlijk een mini-finale, wat de quiz super spannend maakt. Het is alles of niets voor de spelers. Als je klok op nul staat voordat je tegenstander die bereikt, is het voorbij en ben je eraan voor de moeite. Zo simpel is het”, legt Bruno uit. In elke aflevering wint de speler met het grootste speelveld de afleveringsprijs. Het spel herhaalt zich tot er nog maar één kandidaat overblijft. Die wandelt niet alleen weg met een stevige portie Vlaamse quizglorie, maar ook met een cheque van maar liefst 40.000 euro.

The Floor is een format van Talpa Studios, het Nederlandse productiehuis van John De Mol. Het format groeide al snel uit tot een wereldwijd succes nadat het in 2023 in Nederland werd gelanceerd. Inmiddels werd The Floor al verkocht aan 15 landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.

