Wie overleeft de seizoensfinale van Familie (niet)?

Vanaf nu maandag 29 augustus vliegt Familie er weer in. En hoe kan dat anders dan met een extra lange, spannende aflevering om het nieuwe seizoen mee af te trappen. Om klokslag 20u00 krijgen de fans voor het eerst de splinternieuwe generiek, die gezongen wordt door CAMILLE, te zien op het tv-scherm én komen ze te weten welke personages de seizoensfinale (niet) overleven. Het belooft een emotionele aflevering te worden, waarin zelfs een verrassend huwelijksaanzoek zit én ook een schot wordt gelost… Maar door wie?

De seizoensfinale eindigde in juni met heel wat drama en vragen. Tussen halfbroers Lars (Kürt Rogiers) en Koen (Sieg De Doncker) kwam de spanning tot een absoluut hoogtepunt, dat dramatisch afliep voor Véronique (Sandrine André). Zij verloor de grip over het stuur en crashte met haar wagen het water in. Waarna elk spoor van haar ontbrak. Wordt de crash haar fataal? En hoe loopt het drama af voor Lars en Koen?

Ook het leven van Niko is in gevaar. In een boksmatch werd hij knock-out geslagen door Sam (Tinne Ceuppens) en dat voor de ogen van Mieke (Caroline Maes). In het nieuwe seizoen lijkt de situatie er niet goed uit te zien… En hoe moet het verder met Quinten (Maxime De Winne), die Hanne (Margot Hallemans) vanuit een gevangenis in Singapore liet weten dat hij werd opgepakt met drugs in zijn rolstoel?

Het 32ste seizoen gaat vanaf nu maandag 29 augustus om 20u00 van start bij VTM. In de eerste aflevering worden alle vragen uit de seizoensfinale beantwoord, de dag nadien springt Familie twee maanden verder in de tijd en lopen de verhalen verder. Wie de zinderende seizoensfinale van eind juni wil herbeleven kan morgen, zaterdag 27 augustus, om 17u50 terecht bij VTM. Meteen na die herhaling is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen in primeur te bekijken op VTM GO. Eén dag later, op zondag 28 augustus, zendt VTM om 17u05 ook Raven en Louise In Het Nauw uit, de webserie die deze zomer op VTM GO te zien was.

Op zaterdag 17 september barst het langverwachte 30 Jaar Familie Feest los in de Lotto Arena, die niet één, niet twee, maar wel drie keer gevuld wordt met Familie-fans. Tickets zijn verkrijgbaar via 30jaarfamiliefeest.be.

