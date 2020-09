Wie ontsnapt het snelst uit het labo van dokters Coppens: K3 of De Romeo’s?

Staf en Mathias Coppens hebben opnieuw alles uit de kast gehaald om verschillende themakamers vol te steken met straffe experimenten, raadsels, opdrachten en puzzels in het nieuwe seizoen van Code van Coppens. Welke bekende duo’s worstelen zich het snelst door de wetenschappelijke fantasiewereld van Staf en Mathias? En wie vindt het snelst de weg naar buiten en kraakt zo de Code van Coppens? Dat ontdekt de kijker vanaf 6 september voortaan elke zondag om 19.55 bij VTM. “Het is steeds zalig om zien hoe onze bekende vrienden zichzelf verliezen in onze spelletjes”, aldus Staf en Mathias.

Elke zondag creëren Staf en Mathias een nieuwe, verrassende themakamer voor de verschillende duo’s - en zelfs eenmalig trio’s. Elke juist uitgevoerde proef of opdracht geeft een aanwijzing en brengt de duo’s een stapje dichter bij de uitweg. Komen ze heelhuids terug van een ruimtemissie? Slagen ze in de kunstroof van de eeuw? En ontwijken ze alle bommen en granaten in een oorlogssituatie? Die opdrachten krijgen onder andere Dina Tersago & Andy Peelman, Kristel Verbeke & Gene Thomas en Dimitri Vegas & Anouk Matton voorgeschoteld.

Sommige experimenten worden samen met huisexpert Lieven Scheire uit de doeken gedaan in de studio van Code van Coppens. Om alles veilig te laten verlopen, hebben Staf en Mathias dit seizoen gezorgd voor thuispubliek.

Code van Coppens gaat internationaal

Niet alleen Vlaanderen viel voor de charmes van de broers Coppens en hun themakamers, ook Nederland en Wallonië zijn fan. Het programma is verkocht aan Talpa, waar Staf en Mathias het ook zullen presenteren. De opnames hiervoor gebeuren ook in ons land. En ook RTBF gaat met het programma aan de slag, waar het vanaf oktober 2020 wordt uitgezonden op het nieuwe kanaal ‘Tipik’.

Bekijk hier de eerste beelden van het nieuwe seizoen van Code van Coppens:

Ontsnappen De Romeo’s en K3 uit het labo van dokters Coppens in de eerste aflevering?

Het nieuwe seizoen van Code van Coppens begint meteen met een speciale aflevering op zondag 6 september. Voor het eerst nemen geen duo’s maar wel trio’s het tegen elkaar op. Want Hanne, Marthe en Klaasje van K3 strijden tegen Gunther, Davy en Chris van de Romeo’s. Hun doel? Uit de handen blijven van dokters Coppens. Die heeft hen opgesloten in zijn groezelig labo. Twee van de drie worden wakker in een mortuarium-schuif. Eén van hen zit vastgeketend in een rolstoel en moet de anderen zien te bevrijden. Een onmogelijke opdracht? Dat ontdekt de kijker op zondag 6 september om 19.55 bij VTM. De afleveringen zijn steeds te herbekijken op VTM GO.

Kraak de Code van Coppens op Instagram

Wie zelf wil meespelen kan dat doen op de Instagram -pagina van Code van Coppens. Achter elke deur zit een kamer verstopt waarin de kijker aan de hand van aanwijzingen en tips een code kan kraken. Wie de code heeft gevonden, kan deze ingeven op vtm.be .

