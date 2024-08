Wie ontpopt zich tot ‘meesterverrader’ en wie tot vurige bondgenoot in het nieuwe seizoen van De Verraders bij VTM? 

20 bekende Vlamingen in een meedogenloos spel waar vuil spel vrij spel krijgt. Dat kan maar één ding betekenen: het derde seizoen van De Verraders komt eraan. Het psychologische spel met Staf Coppens als host komt dit najaar terug bij VTM met een gloednieuw seizoen. De eerste 9 deelnemers treden nu alvast uit de schaduw. Comedian en acteur William Boeva, radio- en sportpresentator Joris Brys, presentator en producer Hans Otten, zangeres en presentatrice Ingeborg Sergeant, sopraan Astrid Stockman, voormalig CEO Wouter Torfs, journaliste Julie Colpaert, contentmaker Jonatan Medart en acteur Roman Van Houtven wagen zich alvast aan het grote spel van manipulatie. Wat ze voorlopig allemaal delen? Een brandend verlangen om het spel te beheersen, de verraders te ontmaskeren en uiteindelijk de overwinning in de wacht te slepen. Wie houdt stand in een spel waar vertrouwen schaars is en verraad altijd op de loer ligt? Waar trouw en verraad elkaar voortdurend afwisselen, waar allianties net zo snel ontstaan als ze verbroken worden, en waar elke zet het verschil kan maken tussen triomf en verbanning.

In het derde seizoen wijst host Staf Coppens opnieuw drie bekende verraders aan in een mysterieus kasteel. De regels zijn duidelijk: de verraders moeten zo lang mogelijk onder de radar blijven, terwijl ze elke nacht in het grootste geheim een bondgenoot vermoorden. Aan de ronde tafel proberen de bondgenoten de verraders te ontmaskeren voor ze zelf geëlimineerd worden. Wint het goede van het kwade?

Deze 9 bekende Vlamingen laten zich alvast van hun meest duistere kant zien in het nieuwe seizoen van De Verraders:

Comedian en acteur William Boeva

“Toen de vraag kwam om deel te nemen aan De Verraders, moest ik niet lang nadenken. Ik speel heel graag gezelschapsspelletjes en al zeker als ze wat psychologisch aangelegd zijn. Een spel zoals De Verraders vind ik heel uitdagend. Ik wil wel graag een verrader zijn, ik denk dat dat nog wel iets voor mij is: stiekem zijn en in de schaduw bewegen. Want in die schaduw, in de underdog positie, daar is Boeva wel graag, om dan toe te slaan wanneer niemand het verwacht. Ik laat graag mijn medespelers in het ongewisse.”

Radio- en sportpresentator Joris Brys

"Ik ben ultra-competitief ingesteld, dus wanneer ik in een spel duik, ga ik altijd tot het uiterste. Enige nadeel: volgens mijn lief doet mijn lip rare dingen wanneer ik de waarheid niet spreek. Hopelijk zitten er geen liplezers in de groep... Ik kan ook héél moeilijk doen alsof, dus ik zal mijn grenzen moeten verleggen!"

Televisiepresentator en producer Hans Otten

"In dit spel kan je beste vriend, je ergste vijand zijn. Bij het maken en presenteren van realityshows in het verleden heb ik gemerkt dat isolatie van de buitenwereld iemand volledig op scherp kan zetten. Benieuwd wat het met mij zal doen nu ik zelf mag deelnemen. Ik stap het spel in met een open blik! Boeven pakken of zelf stelen, ik zou het beiden even leuk vinden. Want het is een spel. Of toch niet?”

Zangeres, presentatrice en mindfulness-coach Ingeborg Sergeant

“Als je liegt en manipuleert, moet je al je eigen verwarrende spelletjes ook onthouden. Dat lijkt me zo vermoeiend. Nee, laat mij maar de lijm zijn. Want hoe je het ook draait of keert, we gaan vergeten dat het een tv-programma is. Dit wordt het echte leven dus ik ga gewoon proberen om Ingeborg te zijn. Wat dat dan ook is.”

Sopraan en televisiepersoonlijkheid Astrid Stockman

“Ik weet niet of ik erg goed ben in mensen vertrouwen, zeker in een spel waarin het de bedoeling is elkaar te misleiden. Tegelijk sluit ik mensen heel snel in mijn hart. Ik voel me ook enkel goed in mijn vel als ik helemaal mijzelf mag zijn. Daarom denk ik dat ik mezelf weleens zou kunnen tegenkomen in het kasteel. Hopelijk wordt dat een leerrijke ervaring.”

Ondernemer en voormalig CEO Wouter Torfs

“Ik ben een enthousiaste kijker van De Verraders en moest niet lang twijfelen om mee te doen. In mijn meer dan dertig jaar lange carrière als CEO maakte ik veel mee zodat ik ervan uitging dat dit avontuur wel zou meevallen. Ik onderschatte de psychologische impact van structureel met bedrog geconfronteerd te worden en in een klimaat van wantrouwen geïsoleerd te zijn. En toch had ik dit avontuur voor geen geld willen missen.”

Journaliste Julie Colpaert

“In mijn job ben ik dagelijks bezig met feiten, werkelijkheid en waarheid. Het contrast met De Verraders kan niet groter zijn. In dat kasteel zit je in een artificiële, parallelle wereld, bomvol leuke mensen, maar niemand die je kan vertrouwen. Ik stap hier compleet uit mijn comfortzone, zien waar het me brengt…”

Contentmaker Jonatan Medart

“Ik denk dat mijn enthousiaste en spontane zelf in beide rollen van het spel wel tot zijn recht kunnen komen. Of ik nu een bondgenoot of verrader ben, ik zal het spel met evenveel plezier, durf en pit spelen. Mijn - soms te grote mond - zal ik wel tactisch moeten temperen. Ik vind het fantastisch dat ik de kans krijg om deze ervaring mee te maken.”

Acteur Roman Van Houtven

“Misschien is het een voordeel dat nog niet zoveel mensen mij kennen. Zo kan ik een versie van mezelf presenteren die niet doet uitschijnen dat ik een verrader zou kunnen zijn. Ik stel mezelf voor zoals ik ben: happy, energiek en enthousiast. Maar ook naïef, en dat ben ik eigenlijk niet.”

Het nieuwe seizoen van De Verraders is dit najaar te zien bij VTM, de exacte startdatum wordt later bekendgemaakt. De andere bekende Vlamingen die samen met William, Joris, Hans, Ingeborg, Astrid, Wouter, Julie, Jonatan en Roman het spel zullen spelen, treden binnenkort uit de schaduw. In de eerste aflevering zal Staf Coppens onthullen welke drie personen hij als verraders aanwijst uit de groep...

