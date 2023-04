Wie mag mee op romantische trip? Alle boeren maken hun finale keuze in Boer zkt Vrouw

Op zondag 16 april is het erop eronder voor de kandidaten in Boer zkt Vrouw: wie mag mee op romantische trip, en wie blijft op de valreep met een gebroken hart achter?

In Tielt-Winge blijft Cathy piekeren tot de laatste seconde. “Björn en Kenny zijn zo ontzettend verschillend. Er is bij beiden fysieke aantrekking, maar qua persoon en karakter staan ze quasi haaks op elkaar. Ik zou graag dit stuk van Björn nemen en dat stuk van Kenny, maar zo werkt het natuurlijk niet. Het kan zijn dat ik op het keuzemoment zelf nog switch, want het is echt fifty-fifty.”

Ook in Lier zit koeienboer Stef met een luxeprobleem: wordt het Annelore of Leen? Hij wint nog even het advies in van zijn ouders, net voor het finale keuzemoment.

“‘t Was tof, met twee leuke vrouwen in bed”, klinkt het bij de andere koeienboer, Jef. Aan alle mooie liedjes komt echter een einde, en dus is het hoog tijd voor Bente of Kim om afscheid te nemen van het bed dat ze de voorbije nachten altijd met drie hebben gedeeld.

En dan is er nog Kevin, de witloof- en frambozenboer die de voorbije weken soms kop noch staart kreeg van de vrouwen. Voor hij zijn keuze bekendmaakt, wil Dina Tersago eerst nog weten wat er in zijn hoofd omgaat. “Mijn hart zegt: dat is de vrouw, maar mijn hoofd zegt iets anders”, klinkt het. Desondanks is Kevin er 100% uit. Neemt hij de misschien verstandigste keuze? Of volgt hij voluit zijn hart?

De finale keuzes van de boeren, op zondag 16 april om 19u55 bij VTM en op VTM GO, in een nieuwe aflevering van Boer zkt Vrouw.

