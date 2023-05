Wie is de ongenode gast op het feest van Ben en Lisa en wat komt hij doen?

Kan Gert (Bert Verbeke) onder de radar blijven of niet? En wordt Jonas (Oscar Willems) levend teruggevonden? Jonas heeft alleszins een plan klaar en lijkt Gert erin mee te krijgen. Maar loopt dat zoals gepland? De kijker ontdekt het in een spannende seizoensfinale van Lisa, donderdag 1 juni om 18u20 bij VTM.

Intussen lijkt de liefde tussen Ben (Michiel De Meyer) en Lisa (Tinne Oltmans) alsmaar groter te worden. Ze willen zelfs gaan samenwonen, maar is Lisa daar al definitief klaar voor? Het verliefde koppel nodigt vrienden en familie uit in ‘t Excuus om groot nieuws te delen, maar dan duikt een ongenode gast op. Wie is het en wat komt hij er zoeken? Het zorgt ervoor dat niets ooit nog hetzelfde zal zijn…

Gert komt erachter dat de ouders van Heidi (Christine Verheyden) haar als vermist hebben opgegeven. Even later krijgt Vic (Briek Lesage) onaangenaam bezoek van inspecteur Calluwaerts (Eva Kamanda). Wat is er echt gebeurd met Heidi? Er klopt iets niet aan zijn vorige verklaring…

