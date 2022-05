Wie heeft het meeste lef en gaat het verst in een spel van durven en bluffen? Kelly Pfaff gaat in nieuw programma op zoek naar ‘De Grootste Lefgozer’

Wie heeft het meeste lef en haalt zonder verpinken de zotste toeren uit in een spel van durven en bluffen? In ‘De Grootste Lefgozer’, vanaf dinsdag 31 mei nieuw bij VTM 2, gaat Kelly Pfaff op zoek naar de grootste durfal met het meeste lef. Acht waaghalzen pushen elkaar in een afvalrace tot het uiterste met maar één doel voor ogen: De Grootste Lefgozer worden.

Een ingenieur, een vastgoedexpert, een stewardess of een verzekeringsspecialist. Misschien bevestigen de acht kandidaten niet het clichébeeld van een onbevreesde daredevil, maar ze zijn het wel. Het zijn één voor één adrenalinejunkies, ze durven alles, kennen geen schaamte en deinzen nergens voor terug. Of, dat beweren ze toch. Maar wie durft écht het meest en haalt de strafste toeren uit? In iedere aflevering onderwerpt host Kelly Pfaff de lefgozers aan twee zotte proeven om te testen wie zichzelf het verst kan drijven, zowel op fysiek als mentaal vlak. De twee deelnemers die het slechtst scoren dagen elkaar uit in de eliminatieronde. Wie daar het minste lef toont, moet naar huis.

De winnaar van het programma schrijft niet alleen de titel van Grootste Lefgozer achter zijn naam, maar mag zichzelf ook een koning(in) in het bluffen noemen. Op basis van een vage beschrijving van de proef moeten de kandidaten tactisch tegen elkaar opbluffen hoe ver ze in de proef zullen geraken. Des te harder ze bluffen, des te meer punten ze kunnen scoren. Maar, wie praatjes maakt en zichzelf overschat wordt onverbiddelijk afgestraft.

Kelly Pfaff: “De adrenaline gierde vaak plaatsvervangend door mijn lijf. Bij elke proef dacht ik: zou ik dit durven en hoe ver zou ik gaan? Maar dat weet je pas als je er echt voor staat. Zeggen dat je naakt durft liften, een random tattoo durft zetten of door vuur durft lopen en het dan ook effectief doen, het zijn bij wijze van voorbeeld toch twee andere dingen. Maar ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de kandidaten. Er zitten een paar echte zotten tussen!”

Tussen de proeven door leven en slapen de kandidaten samen in een huis, afgesneden van de buitenwereld. Samen met de gastheer des huizes Dominique Persoone hangen ze ‘s avonds samen aan de toog om elkaar er vervolgens onder te bluffen.