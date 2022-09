Wie breekt zijn kot af voor 100.000 euro cash?

Zoeken, zoeken en nog eens zoeken. Daar draait het om in het nieuwe spelprogramma Wie Zoekt Die Wint, waarvan VTM nu zaterdag 3 september om 19u55 de oproepaflevering uitzendt. Jens Dendoncker geeft daarin alvast één gezin de kans om op één dag tijd 100.000 euro rijker te worden. Maar daar moeten ze wel iets voor over hebben. Een professioneel ‘verstopteam’ moffelt de cash weg in het huis van de bewoners en dat op de meest waanzinnige plekken. Onder de mat, in een stuk fruit, in een toetsenbord, in een zak cornflakes en zelfs in een muur of deurlijst,… Geen plek is te gek. Zijn de gezinnen bereid om een ravage aan te richten in hun eigen interieur voor 100.000 euro cash?

“Het programma draait volledig rond zoeken, zoeken en nog eens zoeken”, aldus Jens Dendoncker. “We dagen één gezin uit om op één dag 100.000 euro cash te verdienen. Mijn rol? De stoorzender spelen. Wat afleidingsmanoeuvres maken en onnozel doen om de gezinnen uit hun lood te slaan. Want als ze te veel geld vinden, dan moet ik het gaan uitleggen aan VTM. Mocht ik het zijn, ik zou als een halve zot mijn kot uitbreken, met alle ravage vandien.”

Comedian Henk Rijckaert, werfleider Johny Kaczmarowski en rechercheur Anke Van Os gaan ver - héél ver - om de 100.000 euro te verstoppen

In Wie Zoekt Die Wint kan Jens rekenen op drie experts die gedoctoreerd zijn in de verstopkunde. Johny Kaczmarowski is geboren met een baksteen in de maag en gyproc in de nieren. Hij staat al 35 jaar in de bouw, maar het grote publiek kent hem als de Limburgse werfleider in Huis Gemaakt. Inspecteur Anke Van Os (bekend van De Mol) keerde al honderden huizen binnenstebuiten voor haar job bij de recherche. Dankzij die jarenlange ervaring met huiszoekingen weet ze alle verborgen plekjes in een woning te vinden. Henk Rijckaert klust naast zijn carrière als comedian graag bij in zijn eigen atelier. Daar knutselt hij de meest waanzinnige bouwsels in elkaar onder het motto ‘hoe gekkiger, hoe prettiger’. De verstoppers spitten elk hoekje en kantje in huis uit om het geld op de meest verrassende plaatsen te verbergen. Het gezin krijgt nadien 30 minuten de tijd om hun huis helemaal ondersteboven te halen op zoek naar cash. Alles wat ze vinden, winnen ze. Áls ze na het alarmsignaal ook tijdig uit hun huis geraken tenminste. Anders wordt het bedrag gehalveerd.

Op zaterdag 3 september zendt VTM een oproepaflevering van Wie Zoekt Die Wint uit, waarin Jens Dendoncker alvast één gezin op zoek laat gaan naar het grote lot. Dat is de familie Van Cauwenbergh uit Hemiksem. Mama Katleen, papa Bjorn, zoon Dries en dochter Renée gaan als een gek tekeer om euro’s binnen te rijven. Maar op 5.000 pingpongballen in de keukenkasten en een verfbom in de pas geschilderde slaapkamer hadden ze niet meteen gerekend… Wie zelf ook op zoek wil gaan naar cash, kan zich na de aflevering inschrijven via vtm.be.

Een verfbom in de pas geschilderde kamer, bekijk de preview hier:

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

​<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/325131?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>