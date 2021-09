Who run the world? Girls! Dit zijn de vier finalisten van Regi Academy

Regi Academy nadert zijn ontknoping. De vier finalisten zijn na vanavond bekend en één ding is zeker: de stem op Regi’s nieuwe single zal vrouwelijk zijn. Amber (23, Herenthout), Jasmin (20, Beringen), Kimberly (29, Amsterdam) en Pauline (19, Lommel) wisten Regi, Olivia, Jaap Reesema en Lester Williams te overtuigen in de halve finale van Regi Academy bij VTM 2. Aan de hand van een Sportpaleis-workshop, zangsessies in Regi’s thuisstudio in Heusden-Zolder, tryouts en onverwachte testen bewezen deze powervrouwen klaar te zijn voor het grote werk en haalden ze het in een zenuwslopende halve finale van Anna (20, Dilsen-Stokkem), Wietse (25, Genk) en Yutan (24, Temse). Wie van deze vier zal schitteren op Regi’s nieuwe single én in het Sportpaleis op zaterdag 30 oktober? Dat komt iedereen te weten in de finale van Regi Academy op donderdag 23 september om 21u40 bij VTM 2.

Regi is trots op de vier finalisten, maar neemt helaas ook afscheid van drie andere topkandidaten: "Het was een behoorlijk intense ervaring. Ze hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt. Nu moeten we uit de vier finalisten weer gaan kiezen en dat is niet evident. Ik vond het wel hard om mensen naar huis te sturen. Je ziet die teleurstelling. Ik denk dat het een bittere pil gaat zijn voor diegenen die er niet bij zijn. Maar je moet het zo zien: ze staan allemaal op mijn radar nu."

De afleveringen van Regi Academy zijn ook te (her)bekijken op VTM GO .