Werfleider Johny onderwerpt de chalets aan een grondige inspectie in Vakantiehuis For Life

De duo’s zitten halfweg de verbouwingen en de chalets beginnen stilaan vorm te krijgen in Vakantiehuis For Life. Hoog tijd voor een stand van zaken en grondige inspectie door jurylid en werfleider Johny. Hij staat bekend als streng maar rechtvaardig jurylid uit Huis Gemaakt. Op maandag 1 augustus om 20u35 bij VTM brengt hij een bezoek aan iedere chalet om die te beoordelen en punten te geven op 10. “Ik ga letten op orde, netheid en planning en ook of alles volgens de regels van de kunst gemaakt is”, vertelt Johny. Wie leverde tot nu toe technisch het beste werk?

Anke en Sophie bereiden zich voor op de komst van Johny en beslissen om dat meteen heel tactisch aan te pakken. “We moeten zorgen dat het hier super proper is en dat er heel veel structuur is zodat we goed scoren op orde en organisatie. En dan is het misschien minder erg dat bepaalde dingen nog niet tot in de puntjes zijn afgewerkt.” Dylan en Glenn zien het bezoek van Johny dan weer eerder als een formaliteit: “We zijn er wel klaar voor. We hebben onze werkbroek en schoenen eigenlijk altijd aan en hebben alles opgeruimd voor zijn komst.” Lobke is dan weer in een ‘kuiskramp’ geschoten en dat zal Mats geweten hebben. “Als ik een plaat wou zagen dan was mijn plankje er nog maar nauwelijks af of het zat al in de vuilbak”, lacht Mats. De chalet van Junior en Laura wordt dan weer onderworpen aan drie paar kritische ogen want naast Johny komen ook hun ouders, die in de bouw zitten, op bezoek om de chalet te inspecteren.

De lange dagen en korte nachten beginnen door te wegen. Bij Mats en Lobke is de komst van een deftig bed dan ook geen moment te vroeg. “Het is vermoeiend, er zijn geen rustdagen en ik heb geen tijdsbesef meer. Zelfs ‘s nachts droom ik over wat er nog moet gebeuren”, vertelt Mats. En ook Mariam en Asma hebben hun bed de afgelopen nachten nauwelijks gezien. “We hebben drie nachten doorgewerkt en we staan nog achter. Ik zie het niet meer zitten, het is me te veel aan het worden”, vertelt Mariam. En dat is ook de andere duo’s opgevallen die besluiten om een hulpactie op poten te zetten. Traditioneel na een jurybezoek, roept Julie iedereen samen voor de nabespreking en de punten. Het verdict van Johny levert een nieuwe tussenstand op.

De afleveringen van Vakantiehuis For Life zijn ook te (her)bekijken op VTM GO

