Wereldtop Darts zakt af naar Vlaanderen voor de Belgian Darts Open

We have darts in our hearts! VTM 2 maakte Vlaanderen verslaafd aan het mentale spel: onze harten maken tegenwoordig een sprong zodra een dartpijl in de triple 20 belandt. Die harten zullen van 23 september tot en met 25 september nog een pak sneller slaan, want dan zakken de grootste sterspelers af naar het Vlaamse Wieze voor de Belgian Darts Open. In het toernooi uit de European Tour strijden de top 16 van de Pro Tour en 32 qualifiers om de titel en een deel van de prijzenpot ter waarde van 140.000 pond. VTM 2 zendt live vanuit Wieze alle matchen uit.

Met wereldkampioen Peter Wright, Michael Smith, Michael Van Gerwen, Mervyn King, Damon Heta, Dave Chisnall, Nathan Aspinall, en Rob Cross tekent de wereldtop present in het Vlaamse Wieze, waar een groots volksfeest zal losbarsten. Maar uitkijken wordt het vooral ook naar onze drie Belgen die deze internationale toppers het vuur aan de schenen zullen leggen: Dimitri ‘Dancing Dimi’ Van Den Bergh, Kim ‘The Hurricane’ Huybrechts en opkomend talent Mike ‘The Real Deal’ De Decker scherpen de pijlen. Kunnen onze Belgische jongens op eigen bodem de titel in de wacht slepen? In het verdedigen van de Belgische eer krijgen ze steun van drie Belgische gekwalificeerde amateurspelers, die via de Belgian Qualifiers op donderdag 22 september een ticket voor de Belgian Darts Open kunnen bemachtigen.

VTM 2 zendt vanuit de Oktoberhallen in Wieze alle matchen live uit. Rudy Lanssens, Matthias De Vlieger, Erik Clarys en Brian Raman gaan ter plekke en zorgen voor commentaar bij de matchen, interviews en verslaggeving in het veld.

Uitzendschema:

Ronde 1: Vrijdag 23 september, om 13u00 en om 19u00

Ronde 2 (de top 16 van de Pro Tour-ranglijst, mét Dancing Dimi, gaat rechtstreeks naar de tweede ronde van het toernooi): Zaterdag 24 september om 13u00 en om 19u00

Ronde 3: Zondag 25 september om 13u00

Kwartfinales, halve finales en finale: Zondag 25 september om 19u00

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.