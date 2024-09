Wereldtop darts strijkt neer in Antwerpen voor de Flanders Darts Trophy, VTM Next Gen Darts Academy stoomt jonge generatie darters klaar 

Na in sneltempo aan populariteit te winnen, is darts nu groter dan ooit in Vlaanderen. Van vrijdag 6 september tot en met zondag 8 september vormt Antwerpen het epicentrum van de internationale dartswereld en wonen meer dan 20.000 dartfans de eerste editie van de Flanders Darts Trophy bij. Het is al het tweede toernooi van de PDC European Tour dat op Belgische bodem georganiseerd wordt, na drie erg succesvolle edities van de Blåkläder Belgian Darts Open in Wieze. VTM 2 zendt alle matchen van het toernooi live uit én opent er de deuren van de VTM Next Gen Darts Academy, waarmee de zender jong darttalent onder de vleugels neemt.

Tijdens de Flanders Darts Trophy strijden in Antwerp Expo 48 spelers om een prijzenpot van 160.000 euro. Onder hen heel wat internationale kleppers. Zo zakt met onder anderen wereldkampioen Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Joe Cullen en Johnny Clayton de absolute wereldtop af naar Antwerpen, waar een groots volksfeest zal losbarsten. Maar het wordt vooral uitkijken naar thuisgooiers Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker, die tijdens de Flanders Darts Trophy de Belgische driekleur verdedigen. Kan ‘Dancing Dimi’ in eigen stad schitteren en zijn eerste toernooi uit de European Tour achter zijn naam schrijven? En toont ‘De Dreammaker’ dezelfde vorm als in Wieze, waar hij wereldtopper Michael Smith overklaste?

Dimitri Van den Bergh: “Tien jaar geleden was onze sport lang niet zo bekend en geliefd als nu. Het is fantastisch om deze evolutie mee te maken en ongelooflijk dat er nu zoveel mensen voor ons supporteren. Een toernooi van deze omvang in eigen stad, daar had ik nooit van durven dromen toen ik met darts begon. Toen ik het nieuws vernam, voelde ik vlinders in mijn buik. Ik wil iedereen trots maken.”

Mike De Decker: “Enkele jaren geleden keken mensen me raar aan als ik zei dat ik professioneel darter was en vroegen ze me of ik dan iedere dag op café zat. Nu weten ze dat we met iets serieus bezig zijn. Het is heel bijzonder om dichtbij huis te spelen. Wetende dat heel de zaal achter je staat, dat wordt één groot kippenvelmoment. Hopelijk kan ik al die supporters belonen met een goede prestatie.”

VTM 2 stimuleert jong darttalent en opent VTM Next Gen Darts Academy

Terwijl Belgische topdarters Dimitri Van den Bergh, Mike De Decker en Kim Huybrechts al jaren internationaal hoge ogen gooien, stoomt VTM 2 de volgende generatie darttalenten klaar. De zender zet haar schouders verder onder de populaire sport en opent op 6 september de VTM Next Gen Darts Academy. Jonge, aanstormende talenten die de selectie halen worden in de Academy door voormalig topdarter Erik Clarys getraind, begeleid en geëvalueerd. Onder de professionele vleugels van Erik kunnen ze hun darttalent ten volle ontwikkelen en worden ze klaargestoomd om op kosten van VTM 2 deel te nemen aan de Q-School van 2026. Tijdens dat officiële kwalificatietoernooi kunnen de jonge talenten zich kwalificeren voor een felbegeerde tour card. Wie zo’n tour card op zak heeft, speelt de komende twee seizoenen alle internationale dartwedstrijden die ertoe doen. Met de VTM NextGen Darts Academy wil VTM 2 jong, beloftevol darttalent stimuleren en nóg meer Belgisch talent in het professionele dartcircuit en internationale topwedstrijden krijgen.

Wie gebeten is door het darts en tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2010 geboren werd, kan zich vanaf vrijdag 6 september om 13u00 inschrijven voor de VTM 2 NextGen Darts Academy tijdens de Flanders Darts Trophy in Antwerpen of via vtm.be/next-gen-darts-academy

Speelschema Flanders Darts Trophy :

Ronde 1: vrijdag 6 september om 13u00 en om 19u00

Ronde 2: zaterdag 7 september om 13u00 en om 19u00

Ronde 3: zondag 8 september om 13u00

Kwartfinales, halve finales en finale: zondag 8 september om 19u00

Niet voor publicatie :

​​De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.



​

​